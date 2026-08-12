Airbnb ve Booking için yeni dönem: Türkiye'de faaliyet şartları değişiyor

TÜRKİYE TEMSİLCİSİ VE ŞEFFAFLIK ŞARTI

Platformların izin belgesi alabilmesi için Dijital Hizmet Vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması ve Türkiye'de tebligata esas bir adres göstermesi gerekecek. Temsilcinin tüzel kişi olması halinde, Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bir sermaye şirketi olması ve yetkililerinden en az birinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim bulunması şartı aranacak. Gerçek kişi temsilciler için de Türk vatandaşı ve Türkiye'de mukim olma zorunluluğu getirilecek.

İzin belgesi alan platformlar, Bakanlıktan turizm belgeli işletmeler ile izin belgeli kiralık konutların yanı sıra elektronik uçak bileti satışlarını doğrudan gerçekleştirebilecek. Bunun dışındaki seyahat acenteliği hizmetleri yalnızca yetkili acenteler, araç kiralama hizmetleri ise yetkili işletmeler aracılığıyla sunulabilecek. Platformlar, doğrudan gerçekleştirdikleri uçak, konaklama ve bağlantılı hizmetleri içeren paket satışları yapamayacak. Ayrıca münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.