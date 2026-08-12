Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor

Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor

Bursa'da 30 yıl tekstil sektöründe faaliyet gösterdikten sonra emekli olan Mehmet Demir, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde devlet desteğiyle yaban mersini üretimine başladı. 18 dönümlük arazisinde 5 bin fidanla üretime devam eden Demir, bu yıl 6 ton rekolte bekliyor.

Kaynak: AA
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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 1

Bursa'da uzun yıllar tekstil ve konfeksiyon alanında çalıştıktan sonra işletmesini çocuklarına devreden 58 yaşındaki, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Mehmet Demir, emeklilik döneminde toprağa yöneldi.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 2

İnternet üzerinden yaban mersini yetiştiriciliğini araştıran ve üreticilerle görüşen Demir, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyü yakınlarında 1000 metre rakıma sahip 18 dönümlük atıl araziyi satın aldı.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 3

Çalılarla kaplı ve işlenmeyen araziyi tarıma uygun hale getiren Demir, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde başvuru yaptı.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 4

Sağlanan yüzde 50 hibe desteği sayesinde 5 bin yaban mersini fidanını toprakla buluşturdu.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 5

Üretim alanının sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj kuyusu açtıran Demir, tarlaya modern sulama altyapısı kurdu.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 6

İşletmenin elektrik ihtiyacının bir kısmını ise kurduğu güneş panelleriyle sağlamaya başladı. Yaklaşık 5 yıldır bölgede yetiştiricilik yapmayı sürdürüyor.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 7

Üretimin beşinci sezonunda yaklaşık 6 ton rekolte bekleyen Demir, ağaçlar olgunlaştıkça rekoltenin 20 tonun üzerine çıkmasını hedefliyor.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 8

Hasat dönemlerinde sipariş durumuna göre günlük 10 ila 15 kişiye istihdam olanağı sunan üretici; elde edilen ürünleri Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine gönderiyor.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 9

Bitki başına 4 ila 8 kilogram arasında verim alınabildiğini aktaran Demir, Avrupa'daki üretim örneklerinden ilham alarak bu yatırıma karar verdiğini belirtti.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 10

Emeklilik günlerini kahvehanede geçirmek yerine üretime katkı sunmayı seçtiğini vurgulayan Demir, devlet desteğinin yatırım sürecinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 11

Mehmet Demir'in bölgedeki girişimini ve sosyal medya paylaşımlarını takip eden 5 farklı yatırımcı daha Pazaryeri ilçesinden toprak satın alarak yüzde 50 hibe desteğiyle yaban mersini yetiştiriciliğine adım attı.

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Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor - Resim: 12

Bölgedeki üretimin artmasıyla birlikte yaban mersini yetiştiriciliğinin Pazaryeri genelinde yaygınlaşması öngörülüyor.

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