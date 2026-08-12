Bursa'da uzun yıllar tekstil ve konfeksiyon alanında çalıştıktan sonra işletmesini çocuklarına devreden 58 yaşındaki, 2 çocuk ve 4 torun sahibi Mehmet Demir, emeklilik döneminde toprağa yöneldi.
Tekstilden emekli oldu: Devlet desteğiyle başladı, 6 ton rekolte bekliyor
Bursa'da 30 yıl tekstil sektöründe faaliyet gösterdikten sonra emekli olan Mehmet Demir, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde devlet desteğiyle yaban mersini üretimine başladı. 18 dönümlük arazisinde 5 bin fidanla üretime devam eden Demir, bu yıl 6 ton rekolte bekliyor.Kaynak: AA
İnternet üzerinden yaban mersini yetiştiriciliğini araştıran ve üreticilerle görüşen Demir, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Arpadere köyü yakınlarında 1000 metre rakıma sahip 18 dönümlük atıl araziyi satın aldı.
Çalılarla kaplı ve işlenmeyen araziyi tarıma uygun hale getiren Demir, Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün "Maviyemiş Üretimini Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde başvuru yaptı.
Sağlanan yüzde 50 hibe desteği sayesinde 5 bin yaban mersini fidanını toprakla buluşturdu.
Üretim alanının sulama ihtiyacını karşılamak amacıyla sondaj kuyusu açtıran Demir, tarlaya modern sulama altyapısı kurdu.
İşletmenin elektrik ihtiyacının bir kısmını ise kurduğu güneş panelleriyle sağlamaya başladı. Yaklaşık 5 yıldır bölgede yetiştiricilik yapmayı sürdürüyor.
Üretimin beşinci sezonunda yaklaşık 6 ton rekolte bekleyen Demir, ağaçlar olgunlaştıkça rekoltenin 20 tonun üzerine çıkmasını hedefliyor.
Hasat dönemlerinde sipariş durumuna göre günlük 10 ila 15 kişiye istihdam olanağı sunan üretici; elde edilen ürünleri Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine gönderiyor.
Bitki başına 4 ila 8 kilogram arasında verim alınabildiğini aktaran Demir, Avrupa'daki üretim örneklerinden ilham alarak bu yatırıma karar verdiğini belirtti.
Emeklilik günlerini kahvehanede geçirmek yerine üretime katkı sunmayı seçtiğini vurgulayan Demir, devlet desteğinin yatırım sürecinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.
Mehmet Demir'in bölgedeki girişimini ve sosyal medya paylaşımlarını takip eden 5 farklı yatırımcı daha Pazaryeri ilçesinden toprak satın alarak yüzde 50 hibe desteğiyle yaban mersini yetiştiriciliğine adım attı.
Bölgedeki üretimin artmasıyla birlikte yaban mersini yetiştiriciliğinin Pazaryeri genelinde yaygınlaşması öngörülüyor.