Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos)

Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos)

Altın fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzun süre sonra yükseliş trendine giren gram altın sabahın ilk saatlerinde 6 bin 776 lira seviyelerine yükseldi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 1

Altın fiyatlarında kısmi düşüşler görülse de, günlük bazda yükselişler devam ediyor.

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Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 2

ABD-İran savaşı sürecinde satış baskısının etkisiyle düşüşe geçen altın, fiyatlanmasını tamamladı ve yüksleiş eğilimini sürdürdü.

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Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 3

Peki, 12 Ağustos Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?

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Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 4

İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları:

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Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 5

Gram altın:
Alış: 6 bin 677 lira
Satış: 6 bin 750 lira

5 11
Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 6

Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 904 lira
Satış: 11 bin 14 lira

6 11
Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 7

Yarım altın:
Alış: 21 bin 743 lira
Satış: 22 bin 30 lira

7 11
Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 8

Tam altın:
Alış: 43 bin 614 lira
Satış: 43 bin 880 lira

8 11
Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 9

22 Ayar gram altın:
Alış: 6 bin 103 lira
Satış: 6 bin 311 lira

9 11
Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 10

18 ayar gram altın:
Alış: 4 bin 934 lira
Satış: 4 bin 934 lira

10 11
Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos) - Resim: 11

14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 66 lira
Satış: 4 bin 845 lira

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