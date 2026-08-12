Altın fiyatlarında kısmi düşüşler görülse de, günlük bazda yükselişler devam ediyor.
Altın rekora koşuyor: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu? (12 Ağustos)
Altın fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Uzun süre sonra yükseliş trendine giren gram altın sabahın ilk saatlerinde 6 bin 776 lira seviyelerine yükseldi.Yunus Arıkan
ABD-İran savaşı sürecinde satış baskısının etkisiyle düşüşe geçen altın, fiyatlanmasını tamamladı ve yüksleiş eğilimini sürdürdü.
Peki, 12 Ağustos Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
İşte Kapalıçarşı'da güncel altın fiyatları:
Gram altın:
Alış: 6 bin 677 lira
Satış: 6 bin 750 lira
Çeyrek altın:
Alış: 10 bin 904 lira
Satış: 11 bin 14 lira
Yarım altın:
Alış: 21 bin 743 lira
Satış: 22 bin 30 lira
Tam altın:
Alış: 43 bin 614 lira
Satış: 43 bin 880 lira
22 Ayar gram altın:
Alış: 6 bin 103 lira
Satış: 6 bin 311 lira
18 ayar gram altın:
Alış: 4 bin 934 lira
Satış: 4 bin 934 lira
14 ayar gram altın:
Alış: 3 bin 66 lira
Satış: 4 bin 845 lira