Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı

Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı

ABD merkezli dev şirket Citadel Securities, altın ve gümüş için son dönemin en güçlü yükseliş fırsatına dikkat çekerek 2026'da ilk kez yapısal altın yatırımı çağrısı yaptı. Son dönemdeki gelişmelerin birleşimiyle piyasada asimetrik bir artış potansiyeli öngörülüyor.

Utku Beycan Utku Beycan
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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 1

Piyasa yapıcı Citadel Securities'in Hisse Senedi ve Hisse Senedi Türevleri Stratejisi Başkanı Scott Rubner, mevcut piyasa koşullarının değerli metal yatırımcılarına son ayların en cazip yükseliş fırsatlarından birini sunduğunu ifade etti.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 2

ABD'nin önde gelen perakende piyasa yapıcılarından biri olan şirket, gümüşün elde tutulmasında büyük bir potansiyel gördüğünü belirtirken, 2026 yılında ilk kez altına yapısal yatırım yapılması yönünde tavsiyede bulundu.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 3

Citadel analizinde; altın ve gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaratacak beş ana katalizörün bir araya geldiği vurgulandı:

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 4

Güvercin politikalara odaklanan Fed faiz beklentileri

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 5

Hız kazanan merkez bankası altın alımları

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 6

Net kısa pozisyonda bulunan CTA (trend takip) fonları

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 7

Borsa yatırım fonlarındaki (ETF) yükseliş yönlü opsiyon dinamikleri

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 8

Perakende yatırımcı katılımında beklenen potansiyel canlanma

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 9

Rubner, değerlendirmelerini özellikle SPDR Gold Shares ETF (GLD) ve iShares Silver Trust (SLV) üzerinde yoğunlaştırdı.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 10

GLD tarafında zımni oynaklığın düşük seviyelerden yükselişe geçtiği ve alım/satım opsiyonlarının Şubat ayından bu yana en derin seviyesine ulaştığı aktarıldı.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 11

Bu tablonun tarihsel olarak artan bir yükseliş eğilimine işaret ettiği kaydedildi.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 12

Aynı dinamiklerin SLV üzerinde de gözlemlendiği, gümüş piyasasının fiyatlama bazında altının izinden gittiği bildirildi.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 13

CTA pozisyonlanmalarına ilişkin verileri paylaşan Rubner, 6 Ağustos itibarıyla hem altın hem de gümüşte net kısa pozisyon bulunduğunu belirtti.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 14

Citadel, bu durumu bir risk olarak değil, yükselişi destekleyecek bir unsur olarak görüyor.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 15

Fiyatlarda yaşanabilecek olası bir kırılmanın, ters pozisyonda kalan trend takip fonlarında pozisyon kapatma rallisini tetikleyebileceği ve bunun da fiyatları daha yukarı taşıyabileceği değerlendiriliyor.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 16

Federal Rezerv'in faiz politikasında gevşemeye gideceği beklentisinin piyasalarca yeniden fiyatlanması, faiz getirisi olmayan kıymetli madenleri doğrudan destekliyor.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 17

ABD dolarındaki zayıf seyir ile Hazine ve döviz piyasalarına yönelik olası müdahale endişeleri de altının güvenli liman statüsünü güçlendiriyor.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 18

Resmi sektör talebinde Çin öne çıkıyor. Şirket verilerine göre, Çin'in altın alımları Aralık 2024'ten bu yana aylık bazda artış göstererek küresel merkez bankası talebini yukarı taşıyor.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 19

Gözden kaçan en büyük potansiyelin ise perakende tarafında, özellikle de gümüşte yattığı ifade edildi.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 20

Kurumsal ve yapısal yatırımların yoğunluğu nedeniyle bireysel yatırımcıların bir süredir piyasadan uzak kaldığını belirten Rubner, ivme kazanılması halinde katılımın hızla artabileceğini kaydetti.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 21

Yılın başındaki Ocak-Şubat döneminde yaşanan yükselişlerin, perakende sektörünün ne kadar kısa sürede yüksek bir talep oluşturabileceğini kanıtladığı vurgulandı.

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Tüm koşullar oluştu: ABD’li dev şirket altının seyrini açıkladı - Resim: 22

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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