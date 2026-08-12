Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammı için ilk veriler netleşti. Merkez Bankası ve iki farklı kurumun yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda masadaki 3 ayrı zam senaryosu ve oluşabilecek yeni maaş tabloları hesaplandı.
En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammı için ilk veriler netleşti. Merkez Bankası ve iki farklı kurumun yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda masadaki 3 ayrı zam senaryosu hesaplandı.Cemile Kurel
İlk Enflasyon Verisi Kayıtlara Geçti
TÜİK verilerine göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 arttı.
Geçtiğimiz temmuz döneminde yüzde 17,76 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 23 bin 552 liraya yükselmişti.
Temmuz enflasyonunun eklenmesiyle emekliler için 6 aylık zam maratonu resmen başladı.
Masadaki 3 Farklı Zam Senaryosu
Sabah'ta yer alan habere göre Ocak 2027 dönemi için öne çıkan 3 farklı zam tahmini şöyle şekillendi:
Merkez Bankası Tahmini:
Yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda zam oranının yüzde 7 seviyesinde kalabileceği öngörülüyor.
Piyasa Katılımcıları Anketi: Beklentiler doğrultusunda zam oranının yüzde 9,72 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.
Finansal Kurumlar Birliği & İstanbul Üniversitesi:
Ortak ekonomik görünüm tahminine göre artışın yüzde 10,67 olabileceği değerlendiriliyor.
.Yeni En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?
Olası zam oranlarının uygulanması durumunda halen 23 bin 552 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı şu seviyelere yükselecek:
Yüzde 7 zamda: 25 bin 201 lira,
Yüzde 9,72 zamda: 25 bin 841 lira,
Yüzde 10,67 zamda: 26 bin 65 liraya yükselebilecek.
Zam Oranı Ne Zaman Kesinleşecek?
Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam oranı; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından kesinleşecek.