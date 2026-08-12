Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam

En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammı için ilk veriler netleşti. Merkez Bankası ve iki farklı kurumun yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda masadaki 3 ayrı zam senaryosu hesaplandı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak 2027 zammı için ilk veriler netleşti. Merkez Bankası ve iki farklı kurumun yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda masadaki 3 ayrı zam senaryosu ve oluşabilecek yeni maaş tabloları hesaplandı.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 2

İlk Enflasyon Verisi Kayıtlara Geçti

TÜİK verilerine göre temmuz ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,78 arttı.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 3

Geçtiğimiz temmuz döneminde yüzde 17,76 oranında zam alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük maaşı 23 bin 552 liraya yükselmişti.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 4

Temmuz enflasyonunun eklenmesiyle emekliler için 6 aylık zam maratonu resmen başladı.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 5

Masadaki 3 Farklı Zam Senaryosu

Sabah'ta yer alan habere göre Ocak 2027 dönemi için öne çıkan 3 farklı zam tahmini şöyle şekillendi:

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 6

Merkez Bankası Tahmini:

Yıl sonu enflasyon hedefinin gerçekleşmesi durumunda zam oranının yüzde 7 seviyesinde kalabileceği öngörülüyor.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 7

Piyasa Katılımcıları Anketi: Beklentiler doğrultusunda zam oranının yüzde 9,72 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 8

Finansal Kurumlar Birliği & İstanbul Üniversitesi:

Ortak ekonomik görünüm tahminine göre artışın yüzde 10,67 olabileceği değerlendiriliyor.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 9

.Yeni En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Olası zam oranlarının uygulanması durumunda halen 23 bin 552 lira olarak ödenen en düşük emekli maaşı şu seviyelere yükselecek:

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 10

Yüzde 7 zamda: 25 bin 201 lira,

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 11

Yüzde 9,72 zamda: 25 bin 841 lira,

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 12

Yüzde 10,67 zamda: 26 bin 65 liraya yükselebilecek.

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En düşük emekli maaşı Ocak'ta belli oluyor: İşte masadaki 3 yeni rakam - Resim: 13

Zam Oranı Ne Zaman Kesinleşecek?

Ocak 2027'de uygulanacak nihai zam oranı; ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasının ardından kesinleşecek.

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