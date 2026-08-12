İsmail Saymaz, son günlerin en çok konuşulan ismi olan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı
14 Ağustos'ta Erdoğan'a 25. yıl hediyesi olarak AK Parti'ye geçmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında AK Parti kanadından alınan son bilgileri, gazeteci İsmail Saymaz aktardı.Yunus Arıkan
18 Haziran'da CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.
Tugay zaman zaman bağımsız kalacağını açıklasa da özellikle Murat Kurum ziyareti sonrası söylentiler hızla arttı.
İzmir halkının tepkisinden çekindiğini ileten Tugay, son olarak AK Parti'den biraz daha süre istemişti.
Gazeteci İsmail Saymaz, Tugay hakkında konuşulanları yazdı.
Saymaz'ın paylaşımı şöyle:
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağı iddiasını AK Parti kaynakları doğrulamıyor.
Cemil Tugay ayrıca, 11 Ağustos'ta, daha önce ayrıldığı "CHP Whatsapp" grubuna yeniden girmişti.