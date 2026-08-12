Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı

Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı

14 Ağustos'ta Erdoğan'a 25. yıl hediyesi olarak AK Parti'ye geçmesi beklenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında AK Parti kanadından alınan son bilgileri, gazeteci İsmail Saymaz aktardı.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 1

İsmail Saymaz, son günlerin en çok konuşulan ismi olan Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili bir açıklama yaptı.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 2

18 Haziran'da CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın 14 Ağustos'ta AK Parti'ye geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 3

Tugay zaman zaman bağımsız kalacağını açıklasa da özellikle Murat Kurum ziyareti sonrası söylentiler hızla arttı.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 4

İzmir halkının tepkisinden çekindiğini ileten Tugay, son olarak AK Parti'den biraz daha süre istemişti.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 5

Gazeteci İsmail Saymaz, Tugay hakkında konuşulanları yazdı.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 6

Saymaz'ın paylaşımı şöyle:

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 7

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 14 Ağustos’ta AK Parti’ye katılacağı iddiasını AK Parti kaynakları doğrulamıyor.

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Cemil Tugay AK Parti'ye geçecek mi? İsmail Saymaz açıkladı - Resim: 8

Cemil Tugay ayrıca, 11 Ağustos'ta, daha önce ayrıldığı "CHP Whatsapp" grubuna yeniden girmişti.

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