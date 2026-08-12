Yargıtay'dan ev kararı: Tapular tek tek iptal edilecek

Kararın İnce Çizgisi:

Bu karar adi yazılı her sözleşmeyi otomatik geçerli kılmaz. Uyuşmazlık doğrudan bir "adi yazılı satış" değil, yükleniciye düşen bağımsız bölüm üzerindeki şahsi hakkın temlik edilmesi ve teslimin gerçekleşmiş olması kapsamında değerlendirilmiştir.