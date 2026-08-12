Yargıtay'dan ev kararı: Tapular tek tek iptal edilecek

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, müteahhitten adi yazılı sözleşmeyle ev satın alıp dairesine yerleşen tüketiciyi haklı bulan emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme; taşınmazın kullanıldığını bilen veya gerekli özeni gösterdiğinde öğrenebilecek durumda olan kişilerin, tapuyu sonradan devralmış olsalar dahi "iyi niyetli" sayılamayacağına hükmetti. Oy birliğiyle alınan kararla, tapunun iptal edilerek ilk alıcı adına tescil edilmesi kesinleşti.
(Karar Künyesi: Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, E. 2025/2811, K. 2026/1813, T. 30.04.2026)