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Android için 2.26.36.4 ve iOS için 26.39.10.20 beta sürümlerinde test edilen bu yeni seçenek, mevcut uçtan uca şifreleme altyapısına ek bir güvenlik katmanı kazandırıyor.

Manuel olarak etkinleştirilen özellik, medya dosyalarının cihazlara otomatik kaydedilmesini engellerken sohbet geçmişinin dışa aktarılmasını da tamamen durduruyor. Yapı, hassas verilerin üçüncü taraf platformlara veya yapay zeka araçlarına aktarılmasını önlemek amacıyla Meta AI entegrasyonunu devre dışı bırakıyor. Ayrıca, onaylanmamış istemcilerin veya yapay zeka aracılarının konuşmalara erişimini kesmek adına bağlantılı cihaz desteğini de sınırlıyor.

Sohbet bilgileri ekranından kişisel tercihe bağlı olarak yönetilen Kısıtlı Sohbet, temel güvenlik mimarisini değiştirmek yerine verilerin kullanım biçimini kontrol altına almayı hedefliyor. Özelliğin test süreçlerinin ardından tüm kullanıcılara kademeli olarak dağıtılması bekleniyor.