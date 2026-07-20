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Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen Dusan Vlahovic'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Juventus'tan ayrıldıktan sonra Barcelona'dan gelecek olası bir teklifi bekleyen Sırp golcü, Katalan ekibinin önceliğini Julian Alvarez'e vermesi nedeniyle geri planda kalmaktan sıkıldı.

BEŞİKTAŞ TEKLİFİ YENİDEN GÜNDEMDE

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre; Vlahovic, Barcelona'yı daha fazla beklemek yerine Beşiktaş'ın kendisine sunduğu teklifi yeniden değerlendirmeye başladı.

Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki golcüye yıllık net 8 milyon euro maaş içeren 3 yıllık sözleşme önerdiği, taraflar arasındaki görüşmelerin yeniden hız kazanabileceği aktarıldı.

TRANSFERDE KRİTİK HAFTA

Vlahovic'in transferiyle ilgili bu haftanın belirleyici olabileceği ifade edildi.

Öte yandan Sırp yıldızın Juventus ile bir kez daha masaya oturma ihtimalinin de tamamen ortadan kalkmadığı, İtalyan ekibinde kalabilmek adına maaş beklentisini düşürmeye sıcak bakabileceği de öne sürüldü.

Vlahovic'in kısa süre içinde geleceğine ilişkin nihai kararını vermesi bekleniyor.