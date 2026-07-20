Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi macerasında elenmesi durumunda yoluna devam edeceği UEFA Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu.
ALTERNATİF ROTA KONFERANS LİGİ
Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland karşısında elenmesi halinde Avrupa yolculuğunu UEFA Konferans Ligi’nde sürdürecek.
RAKİP BOHEMİAN - BALLKANİ GALİBİ
Beşiktaş’ın Konferans Ligi 3. Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi, Bohemian ile Ballkani eşleşmesinin galibi olacak.
HEDEF GRUPLAR
Siyah-beyazlılar, hangi kulvarda olursa olsun gruplara kalma hedefi doğrultusunda yoluna devam etmeyi planlıyor.