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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi macerasında elenmesi durumunda yoluna devam edeceği UEFA Konferans Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu.

ALTERNATİF ROTA KONFERANS LİGİ

Siyah-beyazlı ekip, Midtjylland karşısında elenmesi halinde Avrupa yolculuğunu UEFA Konferans Ligi’nde sürdürecek.

RAKİP BOHEMİAN - BALLKANİ GALİBİ

Beşiktaş’ın Konferans Ligi 3. Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi, Bohemian ile Ballkani eşleşmesinin galibi olacak.

HEDEF GRUPLAR

Siyah-beyazlılar, hangi kulvarda olursa olsun gruplara kalma hedefi doğrultusunda yoluna devam etmeyi planlıyor.