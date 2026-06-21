İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı eski öğrencisi Dusan Vlahovic ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş'ın yeni sezon hedeflerini ve projelerini anlatarak yıldız golcüyü İstanbul'a gelmeye ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek
Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Dusan Vlahovic yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Sırp yıldızın transferini özellikle istediği öğrenildi. Adalı'dan da tam destek geldi. İşte detaylar...Kaynak: Diğer
Ancak 26 yaşındaki santrforun karar vermek için acele etmediği ifade ediliyor. Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler alan Vlahovic'in tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.
JUVENTUS SON TEKLİFİNİ YAPTI
Öte yandan Juventus da golcü oyuncusunu kaybetmek istemiyor. İtalyan ekibinin, bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon euroya ulaşabilecek yeni bir sözleşme teklifini oyuncunun önüne koyduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.
SERDAL ADALI'DAN TALİMAT
Beşiktaş cephesinde ise transfer için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Başkan Serdal Adalı'nın, yönetim kuruluna verdiği talimatta Vlahovic'in transfere onay vermesi halinde gerekli tüm şartların karşılanmasını istediği öğrenildi.
Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun maliyetinin yüksek olmasına rağmen transferi sonuçlandırabilmek adına önemli bir bütçe hazırlığı yapıyor.
KARİYERİNDE ETKİLEYİCİ RAKAMLAR
Kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen Dušan Vlahović, bugüne kadar çıktığı 325 resmi karşılaşmada 140 gol ve 26 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın en dikkat çeken santrforları arasında yer aldı.
Beşiktaş yönetimi, taraftarı heyecanlandıran bu transferde olumlu bir sonuç alabilmek için temaslarını sürdürüyor.