Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek

Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek

Yeni sezon öncesi golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta listenin ilk sırasında Dusan Vlahovic yer alıyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Sırp yıldızın transferini özellikle istediği öğrenildi. Adalı'dan da tam destek geldi. İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek - Resim: 1

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Vincenzo Italiano, Fiorentina döneminde birlikte çalıştığı eski öğrencisi Dusan Vlahovic ile birebir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş'ın yeni sezon hedeflerini ve projelerini anlatarak yıldız golcüyü İstanbul'a gelmeye ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek - Resim: 2

Ancak 26 yaşındaki santrforun karar vermek için acele etmediği ifade ediliyor. Avrupa'nın farklı liglerinden teklifler alan Vlahovic'in tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra geleceğiyle ilgili son kararını vermesi bekleniyor.

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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek - Resim: 3

JUVENTUS SON TEKLİFİNİ YAPTI

Öte yandan Juventus da golcü oyuncusunu kaybetmek istemiyor. İtalyan ekibinin, bonuslarla birlikte yıllık 8 milyon euroya ulaşabilecek yeni bir sözleşme teklifini oyuncunun önüne koyduğu ve taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek - Resim: 4

SERDAL ADALI'DAN TALİMAT

Beşiktaş cephesinde ise transfer için tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Başkan Serdal Adalı'nın, yönetim kuruluna verdiği talimatta Vlahovic'in transfere onay vermesi halinde gerekli tüm şartların karşılanmasını istediği öğrenildi.

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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek - Resim: 5

Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun maliyetinin yüksek olmasına rağmen transferi sonuçlandırabilmek adına önemli bir bütçe hazırlığı yapıyor.

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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek - Resim: 6

KARİYERİNDE ETKİLEYİCİ RAKAMLAR

Kariyerinde Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen Dušan Vlahović, bugüne kadar çıktığı 325 resmi karşılaşmada 140 gol ve 26 asistlik performans sergileyerek Avrupa'nın en dikkat çeken santrforları arasında yer aldı.

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Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic harekatı: Serdal Adalı'dan tam destek - Resim: 7

Beşiktaş yönetimi, taraftarı heyecanlandıran bu transferde olumlu bir sonuç alabilmek için temaslarını sürdürüyor.

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