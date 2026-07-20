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Kaynak: Haber Merkezi

eşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu.

İLK HEDEF MİDTJYLLAND

Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeden galip ayrılması halinde Beşiktaş bir üst tura yükselecek.

RAKİP TROMSÖ - HRADEC KRALOVE GALİBİ

Beşiktaş’ın Midtjylland engelini aşması durumunda 3. ön eleme turundaki rakibi Tromsö ile Hradec Kralove eşleşmesinin galibi olacak.

AVRUPA HEDEFİ

Siyah-beyazlılar, bu kritik eşleşmeyi de geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.