eşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu.
İLK HEDEF MİDTJYLLAND
Siyah-beyazlı ekip, 2. ön eleme turunda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile karşı karşıya gelecek. Bu eşleşmeden galip ayrılması halinde Beşiktaş bir üst tura yükselecek.
RAKİP TROMSÖ - HRADEC KRALOVE GALİBİ
Beşiktaş’ın Midtjylland engelini aşması durumunda 3. ön eleme turundaki rakibi Tromsö ile Hradec Kralove eşleşmesinin galibi olacak.
AVRUPA HEDEFİ
Siyah-beyazlılar, bu kritik eşleşmeyi de geçerek UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.