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Kaynak: İHA

Uluslararası düzeyde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan İran uyruklu Kasra Ashrafi, Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ortak operasyonla yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmaları sonucunda, Ashrafi'nin Bodrum'da saklandığı belirlendi. Elde edilen istihbaratın ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

OPERASYONDA DÖVİZ, KRİPTO CÜZDAN VE DEĞERLİ EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda Kasra Ashrafi ile birlikte Fatima Dhahri de gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 45 bin avro, bir soğuk kripto cüzdan, altın ziynet eşyaları, iki kol saati ve 6 cep telefonu ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde Fatima Dhahri hakkında da "uyuşturucu üretmek ve satmak" suçlarından Türkiye'ye giriş yasağı bulunduğu tespit edildi.

ASHRAFİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kasra Ashrafi, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fatima Dhahri'nin emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.