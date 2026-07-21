Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları...

Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları...

Ana kadroya girebilmek için haftalardır ter döken yarışmacılar arasından bir isim daha hedefine ulaştı. MasterChef Türkiye 2026'nın dördüncü ana kadro yarışmacısı belli oldu.

Kaynak: Diğer
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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 1

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet yarışı MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro seçmeleri tüm hızıyla devam ediyor.

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 2

Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın karşısına çıkan yarışmacılar, hayallerini süsleyen ilk 20 kişilik ana kadroya adlarını yazdırabilmek için mutfakta kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 3

20 Temmuz Pazartesi akşamı yayınlanan heyecan dolu bölümde, şeflerin istediği zorlu tabağı en teknik ve lezzetli şekilde hazırlayan isim gecenin kazananı oldu.

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 4

GECEYE DAMGA VURAN İSİM: ŞİRİNGÜL

Kritik değerlendirmelerin ardından rakiplerini geride bırakarak şeflerden tam not almayı başaran Şiringül, MasterChef Türkiye 2026 sezonunun 4. ana kadro yarışmacısı olarak dördüncü beyaz önlüğün sahibi oldu.

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 5

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 ANA KADROYA SEÇİLEN İLK İSİMLER

Sezonun ilk gününden itibaren önlük mücadelesinde zafere ulaşarak kadrodaki yerini garantileyen yarışmacılar şunlar oldu:

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 6

1 - Batuhan

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 7

2 - Nilay

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 8

3 - Hasan Alp

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Masterchef ana kadroya giren 4. yarışmacı kim oldu? MasterChef'te ana kadro yarışmacıları... - Resim: 9
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