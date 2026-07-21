Haluk Levent Akın Gürlek'e seslendi, "Deprem asıl beni vurdu" dedi

Arkadaşlar, ben dolandırıcı değilim. Ben dolandırıcılıktan hiç hüküm giymedim. Neden, biliyor musunuz? Herkese geç de olsa iki üç katını ödediğim için.

Kumar tutkum ara sıra gelir. Özellikle battığım, iflas ettiğim dönemlerde kumar oynarım. Çok yüksek borçlanırım. Kumar çok kötü bir hastalıktır. Umarım çocuklar benim hayatımdan ders alır.