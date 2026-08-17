Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği Dusan Vlahovic'in tanıtım filmini yayınladı.

Vlahovic'in tanıtım filminde Hülya Avşar sürprizi - Resim : 1

ALIMPIJEVIC'TEN VLAHOVIC'E MESAJ

“The Black Eagles Society Resurrection II'' başlığıyla paylaşılan videoda; Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic vatandaşı ve adaşı Dusan Vlahovic'e mesaj gönderdi.

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HÜLYA AVŞAR, BERKAY ATEŞ VE NECİP UYSAL ROL ALDI

Ayrıca tanıtım filminde Hülya Avşar'ın da yer alması büyük sürpriz oldu. Ünlü oyuncu Berkay Ateş ve Necip Uysal'ın da rol oynadığı tanıtım filmi siyah beyazlı taraftarların beğenisini topladı.