Selçuk Geçer altın fiyatlarının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Gram Altın Yatırımcısına Çifte Motor Uyarısı

Türkiye'deki altın yatırımcıları ve gram altın takibinde olanlar için iki çarpanın (Ons Altın ve Dolar/TL) aynı anda çalışabileceğini hatırlatan Selçuk Geçer, teknik seviyeleri işaret ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

"4.500 dolar ilk psikolojik direnç. 4.500 seviyesi kırıldığında ve üzerinde kalmayı başardığında artık 5.000 dolar konuşulmaya başlanacak. Gram altında ise ons yükselirken Dolar/TL tarafında da yukarı hareket olursa çifte etki görürüz. Türkiye'deki altın yatırımcıları onsun yükselişinden daha hızlı bir artışla karşı karşıya kalabilir."