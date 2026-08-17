Selçuk Geçer altın fiyatlarının yükseleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

Altını Yukarı İten 4 Büyük Motor
Ekonomist Selçuk Geçer, ons altının 4.400 dolar üzerini test ettikten sonra 4.300 dolar bandında denge arayışında olduğunu belirterek yükseliş trendini destekleyen faktörleri açıkladı.
Altını Yukarı İten 4 Büyük Motor
Ekonomist Selçuk Geçer, ons altının 4.400 dolar üzerini test ettikten sonra 4.300 dolar bandında denge arayışında olduğunu belirterek yükseliş trendini destekleyen faktörleri açıkladı.
Altını yukarı taşıyan dinamikleri dört ana başlıkta toplayan Geçer, ABD’den gelen Enflasyon (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin piyasayı rahatlattığını vurguladı.
Geçer, piyasalardaki beklentinin aksine bir tablo oluştuğunu belirterek süreci şöyle özetledi:
"Amerika'dan gelen ÜFE verisi 4.500 doların da kapısını aralamış oldu.
Hem TÜFE hem ÜFE beklentilerin altında kaldı. Petrolün yükselişi 90 dolarlarda sınırlı kaldı, maliyetleri çok fazla etkilemedi. Böylece Fed'in faiz artırım beklentileri çöpe gitmiş oldu."
"Dolar Zayıflıyor, Altın Cazip Hale Geliyor"
Fed üzerindeki faiz artış baskısının kalkmasıyla birlikte doların değer kaybettiğine dikkat çeken Selçuk Geçer, kurulan piyasa zincirini şu sözlerle aktardı:
"Fed'in yeniden faiz arttıracağı beklentisi zayıfladıkça doların da zayıflamasını beraberinde getiriyor. Dolar zayıfladığı zaman, dolarla fiyatlanan altın diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından acayip cazip hale gelmeye başlıyor. Bu da altın talebini destekliyor."
Merkez Bankaları Rekor Kırıyor: "Güney Kore 13 Yıl Sonra Adım Attı"
Fiyatların yüksek seviyelerde seyretmesine rağmen Merkez Bankalarının altın alımlarını kesmediğini ifade eden Geçer, rekor verilere ve Güney Kore’nin sürpriz hammlesine değindi:
"Güney Kore Merkez Bankası yaklaşık 13 yıldır altınla ilgili hiçbir işlem yapmıyordu ama bu kez ilginç bir adım attı. 250 milyon dolarlık GLD (SPDR Gold Shares) yatırımı yapma kararı verdi. Yılın ikinci çeyreğinde net altın alımları 289 ton oldu, bu ikinci çeyrekler bazında rekor demek. 'Çok pahalı oldu, buradan kim alacak' diyenlere yanıt: Merkez bankaları rezerv çeşitliliğine gidiyor, doları azaltıp altını arttırıyor."
Hürmüz Boğazı Senaryoları: "Barış da Olsa Savaş da Olsa Altın Yükselir"
Küresel gündemin en kritik maddesi olan ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Geçer, kurulacak iki farklı senaryoda da kazananın altın olacağını söyledi:
1. Senaryo (Anlaşma ve Barış): "Hürmüz meselesi çözülür, petroldeki jeopolitik prim düşerse petrol fiyatları patır patır aşağıya gider. Benzin ve üretim maliyetleri rahatlar, enflasyon baskısı azalır. Alın size Fed'in faiz indirmesi için bir sebep daha. Bu da altını tekrar yükselişe geçirir. 'Hürmüz'de barış olursa altın satılır' hikayesi çöp olur."
2. Senaryo (Kriz ve Çatışma): "Hürmüz yeniden kapanır, çatışmalar başlarsa petrol fiyatları ve enflasyon yükselir. Ancak insanlar yine altına koşar. Çünkü konu Fed olmaktan çıkar, durdurulamayan jeopolitik risk olmaya başlar. Borsalardan çıkan para güvenli limana kayar."
Gram Altın Yatırımcısına Çifte Motor Uyarısı
Türkiye'deki altın yatırımcıları ve gram altın takibinde olanlar için iki çarpanın (Ons Altın ve Dolar/TL) aynı anda çalışabileceğini hatırlatan Selçuk Geçer, teknik seviyeleri işaret ederek konuşmasını şöyle tamamladı:
"4.500 dolar ilk psikolojik direnç. 4.500 seviyesi kırıldığında ve üzerinde kalmayı başardığında artık 5.000 dolar konuşulmaya başlanacak. Gram altında ise ons yükselirken Dolar/TL tarafında da yukarı hareket olursa çifte etki görürüz. Türkiye'deki altın yatırımcıları onsun yükselişinden daha hızlı bir artışla karşı karşıya kalabilir."
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