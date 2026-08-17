Emekli Amiral Türker Ertürk, 3 yıl önce söylediği iktidar değişimi ile ilgili sözlerin yeniden dolaşıma sokulması sonrası tutuklandı. İYİ Partili Çömez, Ertürk'ün tutuklanmasına SÖZCÜ TV yayınında tepki gösterdi.

Turhan Çömez'in konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Türker Paşa başarılı bir askerdir. İyi bir amiraldir. İyi bir yurtseverdir. Ben de kendisini yakinen tanırım. Emekli olduktan sonra da ülke için düşündüklerini, yaşadıklarını, tecrübelerini kamuoyuyla paylaşmıştır ve bunu da büyük bir cesaretle, büyük bir yürekle yapmıştır. Ve gerçek bir yurtseverdir. Ona buradan selam olsun diyorum.

"BU ÜLKE NEREYE VARACAK?"

3 yıl önce kendisi bir değerlendirme yapmış. Bir YouTube kanalında bir yorum yapmış. Bu yorumunda YSK'yı eleştirmiş. Türkiye'nin önümüzdeki yılları ile ilgili kaygılarını ya da öngörülerini paylaşmış. 3 yıl önce. Çok net. Sayın Bülbül ifade etti, bu ifade özgürlüğüdür. Bunu bile bu ülkede söyleyemeyecekseniz artık bu ülke nereye varacak Allah aşkına?

"HİÇ KİMSE KONUŞMASIN İSTİYORLAR"

Türker Amiral 3 yıl önce söylemiş ve bugün deniyor ki 'Sen suçlusun.' Ve götürüp Silivri zindanına tıkıyorlar. Neden bugün peki? Çünkü bugün hiç kimse konuşmasın isteniyor. Hiç kimse hükümetin ve iktidarın, tek adam rejiminin politikalarına itiraz etmesin. Farklı fikirler ortaya koymasın, düşüncesini açıklamasın; milletin aklına, beynine, ruhuna, gönlüne, kalbine küçücük bir ışık dahi yakmasın. 'Biz ne dersek o olsun, biz ne istersek o olsun' isteniyor. Bu çok vahim bir durumdur.

"YARIN KONUŞACAK KİMSE KALMAZ"

Bu haksızlık aslında Türker Amiral'in şahsında bütün Türkiye'ye uygulanan haksızlıktır, hukuksuzluktur. Siz aydınlarınıza, eleştiri yönelten insanlarınıza, tecrübesini, bilgisini kamuoyuyla paylaşan yurtsever, yürekli insanlarınıza bu muameleyi layık görürseniz, yarın konuşacak kimse bulamazsınız ve o konuşacak kimselerin olmadığı Türkiye'de bugünkü Türkiye olmaz; Rusya ile Kuzey Kore arasında değişik bir ülkeye dönüşür. Yapmayın bunu diyorum, bırakın insanlar konuşsun.

"KENDİ SİYASİ HAREKETİNİ BİLE ELEŞTİRMİŞTİR"

Kaldı ki az önce Sayın Bartu Soral da ifade etti, Türker Amiral o kadar tecrübeli, o kadar vizyon sahibidir ki beraber hareket ettiği siyasi anlayışı dahi eleştirecek olgunluktadır. Bizi dahi eleştirmiştir benim arkadaşım olarak ve onun eleştirilerinden biz çok şey öğrenmişizdir.

"BU DEMOKRASİ DARBELERİ MİLLETİ UYANDIRACAK"