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Kaynak: AA

Dün satış baskısının hakim olduğu piyasada ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 3,11 düşüşle 16.709 puandan tamamladı. Akşam seansında da gerilemesini sürdüren kontrat, 16.623 puana kadar indi.

KÜRESEL BASKI PİYASALARI ZORLUYOR

Küresel piyasalarda risk iştahı zayıflarken, ABD ile İran arasında artan gerilim enerji fiyatları üzerinden baskı yaratıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve tahvil piyasasındaki satış dalgası, endeksler üzerinde negatif etki oluşturuyor.

PİYASALARIN ODAĞINDA ABD ENFLASYONU VAR

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu belirtirken, küresel tarafta ABD’de açıklanacak enflasyon verisinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Ayrıca Orta Doğu kaynaklı gelişmeler de yakından izleniyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Uzmanlara göre endeks kontratında:

16.500 ve 16.400 puan seviyeleri destek

16.700 ve 16.800 puan seviyeleri ise direnç konumunda



Piyasada dalgalı seyrin sürmesi beklenirken, yatırımcılar hem küresel gelişmeleri hem de kritik makroekonomik verileri yakından takip ediyor.