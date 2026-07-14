TÜİK’in resmi verilerine göre, Türkiye'de 2008 yılında yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, yıllar içinde dalgalı bir seyir izledikten sonra 2025 yılında yüzde 2,87 olarak kayıtlara geçti. Bu devasa insan hareketliliğinin yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL’DA NET GÖÇTE 41 BİN KİŞİLİK BÜYÜK KAÇIŞ

Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımına bakıldığında, İstanbul’un durumu tam bir sosyo-ekonomik sıkışmışlığı özetliyor. Megakent İstanbul, 329 bin 912 kişi ile en çok göç alan il unvanını korurken; aynı zamanda 371 bin 258 kişi ile en çok göç veren il oldu. Yani İstanbul, aldığı göçten tam 41 bin 346 kişi daha fazlasını dışarıya kaçırdı.

İstanbul'u göç almada sırasıyla 176 bin 833 kişi ile Ankara ve 106 bin 83 kişi ile İzmir takip etti. Türkiye'nin nüfus sirkülasyonundan en az etkilenen, hem en az göç alan hem de en az göç veren illeri ise sırasıyla Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.

GENÇLİK YOLLARDA: EN FAZLA HAREKETLİLİK 20-24 YAŞ GRUBUNDA

2025 yılı verilerine göre, Türkiye'de yaş grupları bazında en büyük nüfus hareketliliği gençlerde yaşandı. Tam 480 bin 185 kişi ile 20-24 yaş grubundaki nüfus şehir değiştirdi.

Bu yaş grubunda göç edenlerin yüzde 41,5'ini erkekler oluştururken, yüzde 58,5'lik oranla kadınların ezici üstünlüğü dikkat çekti. En hareketli bu yaş grubunun ana göç etme nedeni ise şaşırtmadı: 179 bin 612 kişi eğitim, 75 bin 591 kişi işe başlamak/iş bulmak, 42 bin 391 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşulları için yollara düştü.

ERKEKLER "EKONOMİ VE KONUT", KADINLAR "AİLE" İÇİN TAŞINDI

Göç etme nedenlerinin cinsiyete göre dağılımı, Türkiye'deki aile yapısı ve ekonomik sorumlulukların çarpıcı bir yansıması oldu. Erkeklerde en önemli göç nedeni 253 bin 93 kişi ile "daha iyi konut ve yaşam koşulları" olurken; bunu hanedeki fertlere bağımlı göç ve tayin/iş değişiklikleri izledi.

Kadınlarda ise manzara tamamen değişti; en büyük kitle olan 334 bin 900 kişi "hanedeki fertlerden birine bağımlı" olarak göç etti. Kadınların diğer önemli göç nedenleri arasında ise daha iyi konut koşulları ile eğitim üst sıralarda yer aldı.