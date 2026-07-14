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Karaman Valisi, 15 Temmuz programına kentteki memurların katılımını zorunlu tuttu. Kamu kurumlarına gönderilen yazıda, “Programa yönetici ve personelin eksiksiz ve en üst düzeyde katılım sağlaması” istendi.

"MEMURLARA İZİN VERMEYİN"

Yazıda, memurların 15 Temmuz programına katılımının zorunlu olduğu, programa yönetici ve personelinin eksiksiz ve en üst düzeyde katılım sağlaması istendi.

Ayrıca memurlara izin verilmemesi gerektiği de belirtilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

“15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü münasebetiyle ilimizde 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilecek anma programına, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetici ve personelinin eksiksiz ve en üst düzeyde katılım sağlaması önem arz etmektedir. İlimizde 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma programına kurum amirleri ile personelinin eksiksiz katılımının sağlanması, program günü ve saatlerinde, nöbet, acil ve zorunlu kamu hizmetlerinin yürütülmesi dışında personele yıllık izin, mazeret izni ve diğer resmî izinlerin verilmemesi; daha önce verilmiş izinlerin ise günün anlam ve önemine binaen yeniden değerlendirilmesi yapılacaktır. Bu itibarla kamu kurum ve kurumlarınca gerekli planlamaların yapılarak, programlara en üst seviyede ve tüm personelin katılımlarının sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.”

81 İLDE 968 KİŞİYE GÖZALTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıkları, emniyet ve jandarmanın ortak çalışmasıyla FETÖ’ye yönelik 81 ilde 968 şüpheliyi kapsayan eş zamanlı operasyon başlatıldığını açıkladı. Operasyonların örgütün "mahrem yapılanmasının" ortaya çıkarılmasına yönelik yürütüldüğü belirtildi. Açıklamasında AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftci’ye teşekkür eden Gürlek, "Hiçbir terör örgütünün veya vesayet odağının devletimizin bekasına, hukuk düzenimize ve milletimizin iradesine kastetmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.