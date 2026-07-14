Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026)

Güvenli Liman Etkisi Neden Sınırlı Kaldı?

ABD-İran geriliminin tırmanması normal şartlarda altına talebi artırabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak bu süreçte petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi daha belirleyici oldu.

Hürmüz Boğazı çevresinde artan riskler enerji arzı endişelerini büyütürken, yükselen petrol fiyatlarının ABD’de enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi güçlendi. Bu durum Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği hatta artırabileceği beklentisini artırdı.

Faiz getirisi olmayan altın ise bu ortamda güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle baskı altında kaldı.