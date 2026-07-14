Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş altın fiyatlarında dalgalı bir seyir oluşturdu. Haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden ons altın, iki haftanın en düşük seviyesini test etti. Ancak salı sabahı toparlanarak yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026)
Altın fiyatları ABD enflasyon verisi ve Fed mesajları öncesi dalgalı seyrediyor. Gram altın 6.072 TL, çeyrek altın 9.807 TL seviyesinde işlem görürken, jeopolitik risklere rağmen yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı yaratıyor.Haber Merkezi
Dolar endeksinin zirveden sınırlı gerilemesi altını desteklerken, yatırımcılar ABD’de açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesi temkinli duruş sergiliyor
İÇ PİYASADA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ
Yurt içinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıktı:
İşte 14 Temmuz Salı günü günün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları...
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın: Yüzde 0,30 artışla 6.072 TL
Alış: 6.072,54
Satış: 6.073,48
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın: Yüzde 0,23 yükselişle 9.807 TL
Alış: 9.892,00
Satış: 9.994,00
ONS ALTIN FİYATI
Alış 4.016,74 Dolar
Satış: 4.017,22 Dolar
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
Cumhuriyet altını: Yüzde 0,30 artışla 40.350 TL
Alış: 39.439,00 TL
Satış: 39.748,00 TL
Güvenli Liman Etkisi Neden Sınırlı Kaldı?
ABD-İran geriliminin tırmanması normal şartlarda altına talebi artırabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak bu süreçte petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi daha belirleyici oldu.
Hürmüz Boğazı çevresinde artan riskler enerji arzı endişelerini büyütürken, yükselen petrol fiyatlarının ABD’de enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi güçlendi. Bu durum Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği hatta artırabileceği beklentisini artırdı.
Faiz getirisi olmayan altın ise bu ortamda güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle baskı altında kaldı.
Fed’den “Faiz Artışı” Sinyali
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı.
Bu mesajlar, piyasalarda sıkı para politikasının sürebileceği beklentisini güçlendirirken altın üzerindeki baskıyı artırdı.
Gözler ABD Enflasyon Verisinde
Piyasaların ana gündemi ABD’nin haziran ayı enflasyon verisi olacak. Enerji fiyatları nedeniyle manşet enflasyonda düşüş beklenirken, çekirdek enflasyonun seyri Fed politikası açısından belirleyici olacak.
Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Kongre’de yapacağı sunumda vereceği mesajlar da altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir.
Düşük enflasyon senaryosu: Altın yükselişini güçlendirebilir
Yüksek enflasyon / şahin Fed: Satış baskısını artırabilir
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