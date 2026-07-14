Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026)

Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026)

Altın fiyatları ABD enflasyon verisi ve Fed mesajları öncesi dalgalı seyrediyor. Gram altın 6.072 TL, çeyrek altın 9.807 TL seviyesinde işlem görürken, jeopolitik risklere rağmen yükselen tahvil faizleri ve güçlü dolar altın üzerinde baskı yaratıyor.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 1

Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki sert yükseliş altın fiyatlarında dalgalı bir seyir oluşturdu. Haftanın ilk işlem gününde yaklaşık yüzde 3 değer kaybeden ons altın, iki haftanın en düşük seviyesini test etti. Ancak salı sabahı toparlanarak yeniden 4 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 2

Dolar endeksinin zirveden sınırlı gerilemesi altını desteklerken, yatırımcılar ABD’de açıklanacak haziran ayı enflasyon verisi öncesi temkinli duruş sergiliyor

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 3

İÇ PİYASADA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKTİ

Yurt içinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket öne çıktı:

İşte 14 Temmuz Salı günü günün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 4

GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Gram altın: Yüzde 0,30 artışla 6.072 TL

Alış: 6.072,54

Satış: 6.073,48

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın: Yüzde 0,23 yükselişle 9.807 TL

Alış: 9.892,00

Satış: 9.994,00

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 6

ONS ALTIN FİYATI

Alış 4.016,74 Dolar

Satış: 4.017,22 Dolar

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 7

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Cumhuriyet altını: Yüzde 0,30 artışla 40.350 TL

Alış: 39.439,00 TL

Satış: 39.748,00 TL

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 8

Güvenli Liman Etkisi Neden Sınırlı Kaldı?

ABD-İran geriliminin tırmanması normal şartlarda altına talebi artırabilecek bir gelişme olarak öne çıkıyor. Ancak bu süreçte petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisi daha belirleyici oldu.

Hürmüz Boğazı çevresinde artan riskler enerji arzı endişelerini büyütürken, yükselen petrol fiyatlarının ABD’de enflasyonu yeniden yukarı çekebileceği beklentisi güçlendi. Bu durum Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutabileceği hatta artırabileceği beklentisini artırdı.

Faiz getirisi olmayan altın ise bu ortamda güçlü dolar ve yükselen tahvil faizleri nedeniyle baskı altında kaldı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 9

Fed’den “Faiz Artışı” Sinyali

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi halinde faiz artışının yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı.

Bu mesajlar, piyasalarda sıkı para politikasının sürebileceği beklentisini güçlendirirken altın üzerindeki baskıyı artırdı.

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 10

Gözler ABD Enflasyon Verisinde

Piyasaların ana gündemi ABD’nin haziran ayı enflasyon verisi olacak. Enerji fiyatları nedeniyle manşet enflasyonda düşüş beklenirken, çekirdek enflasyonun seyri Fed politikası açısından belirleyici olacak.

Ayrıca Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Kongre’de yapacağı sunumda vereceği mesajlar da altın fiyatlarında oynaklığı artırabilir.

Düşük enflasyon senaryosu: Altın yükselişini güçlendirebilir
Yüksek enflasyon / şahin Fed: Satış baskısını artırabilir

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Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (14 Temmuz 2026) - Resim: 11

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