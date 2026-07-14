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TÜİK verilerine göre Mayıs ayında tavuk eti üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak 241 bin 782 tondan 202 bin 336 tona düştü.

Aynı dönemde kesilen tavuk sayısı da yüzde 16,8 azalışla 129 milyon 851 binden 108 milyon 65 bine geriledi.

Ayrıca aylık bazda da düşüş dikkat çekti. Nisan ayında 236 bin 310 ton olan tavuk eti üretimi, Mayıs ayında yüzde 14,4 azalarak 202 bin 336 ton oldu.

YUMURTA ÜRETİMİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Tavuk yumurtası üretimi ise aynı dönemde ters yönde hareket etti. Mayıs ayında yumurta üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,6 artarak 1 milyar 527 milyon 425 binden 1 milyar 857 milyon 150 bin adede yükseldi.

Aylık bazda da artış sürdü. Nisan ayında 1 milyar 844 milyon 973 bin adet olan üretim, Mayıs ayında yüzde 0,7 artışla 1 milyar 857 milyon 150 bin adede çıktı.

5 AYLIK DÖNEMDE TABLO NASIL?

Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında:

Tavuk eti üretimi: yüzde 2,2 azaldı (1 milyon 162 bin 428 tondan 1 milyon 137 bin 296 tona)

Kesilen tavuk sayısı: yüzde 1,1 düştü (618 milyon 797 binden 612 milyon 262 bine)

Yumurta üretimi: yüzde 18,1 arttı (7 milyar 912 milyon 21 binden 9 milyar 345 milyon 629 bine)



TÜİK, kümes hayvancılığı üretimine ilişkin bir sonraki bültenin 12 Ağustos 2026 tarihinde yayımlanacağını duyurdu.