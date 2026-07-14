Çözüm süreci yasasında Öcalan'a statü ve umut hakkı detayı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti’nin hazırladığı taslakta kamuoyunda en çok tartışma konusu olan Öcalan’a statü verilmesi başlığında bir düzenleme bulunmuyor. AK Parti kaynakları, “Öcalan’la ilgili özel bir düzenleme olmaz. Umut hakkı, statü yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm birine nasıl statü verilecek? Umut hakkı olması için de infaz yasasının değişmesi gerekiyor. Kişiye özel düzenleme yapılmayacak” dedi.