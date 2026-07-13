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Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kaybederek 14.073,46 puana geriledi.

Cuma günü 14.321,19 puanda tamamlanan BIST 100 endeksi, güne 55,68 puan ve yüzde 0,39 azalışla 14.265,51 puanda seyretti. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 247,73 puan ve yüzde 1,73 azalışla 14.073,46 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.059,77 puanı, en yüksek 14.265,51 puana geldi.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,42, sanayi endeksi yüzde 0,67, teknoloji endeksi yüzde 2,18, mali endeks yüzde 2,14 düşüş sergiledi.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 28'i yükselirken 69'u düştü, 3'ü yatay gözlemlendi. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, ASELSAN, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN 70 DOLAR

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1430, sterlin/dolar paritesi 1,3390 ve dolar/yen paritesi 162 düzeyinde kaydetti.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,0020, avro 53,8180 liradan satışa çıkıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1 düşüşle 4 bin 70 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 2,3 yükselişle 77,7 dolardan işlemde oldu.