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Kaynak: AA

Geçtiğimiz cuma günü alış ağırlıklı seyir izleyen ağustos vadeli kontrat, normal seansı yüzde 1,39 artışla 17.245 puandan tamamladı. Akşam seansında ise yükselişini sürdürerek 17.262 puana kadar çıktı.

KÜRESEL RİSKLER BASKI OLUŞTURDU

Yeni haftanın açılışında ise yön aşağı döndü. ABD’nin İran’a yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler, küresel piyasalarda satış baskısını artırarak VİOP’a da yansıdı.

GÖZLER KRİTİK VERİLERDE

Yurt içinde yatırımcıların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıklayacağı mayıs ayı ödemeler dengesi verileri bulunuyor. Ekonomistler, cari işlemler hesabının mayısta 1 milyar 127,5 milyon dolar açık vereceğini tahmin ediyor.

TEKNİK SEVİYELER ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, endeks kontratında 17.000 ve 16.900 puanın destek, 17.200 ve 17.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtiyor. Ayrıca gün içinde yurt içi verilerin yanı sıra ABD federal bütçe dengesi de takip edilecek.