Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede

Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede

Edirne'de tarımsal üretimi tehdit eden zararlılara karşı yürütülen biyolojik mücadele çalışmaları kapsamında, ‘kahverengi kokarca’ya karşı doğaya 728 samuray arıcığı bırakıldı.

Kaynak: DHA
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Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede - Resim: 1

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında, tarımsal üretimde önemli verim kayıplarına neden olabilen ‘kahverengi kokarca’ zararlısının doğal düşmanı olan ‘samuray arıcığı’ Sarayiçi mevkisinde doğaya salındı.

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Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede - Resim: 2

Düzenlenen programa Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen ile teknik personel katıldı.

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Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede - Resim: 3

Program kapsamında toplam 728 ‘samuray arıcığı’ doğaya bırakılarak, zararlının olası yayılımına karşı biyolojik mücadele çalışmaları güçlendirildi.

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Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede - Resim: 4

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde kahverengi kokarca zararlısına yönelik sürvey ve izleme çalışmalarının yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

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Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede - Resim: 5

Yapılan açıklamada, şu ana kadar Edirne'de kahverengi kokarca zararlısına rastlanmadığı ifade edilirken, tarımsal üretimin korunması ve ileride oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla önleyici biyolojik mücadele uygulamalarının kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

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Tarımın geleceği onlara emanet: Samuray arıcığı, kahverengi kokarcaya karşı cephede - Resim: 6

Yetkililer, kimyasal mücadeleye alternatif olarak uygulanan çevre dostu biyolojik mücadele yöntemlerinin hem doğal dengeyi koruduğunu, hem de sürdürülebilir tarımsal üretime katkı sağladığını belirterek, üreticilerin güvenli ve verimli üretim yapabilmesi için çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

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