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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,14 düşüşle 16.655 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı hareket eden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,20 azalışla 16.679 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında da gerileyerek 16.646 puandan işlem gördü.

VİOP'TA KRİTİK SEVİYELER BELLİ OLDU

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugünkü açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,14 azalarak 16.655 puana geriledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 16.500 ve 16.400 puanı destek, 16.800 ve 16.900 puanı direnç seviyeleri olarak değerlendiriyor.

KÜRESEL PİYASALARDA FED ETKİSİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilim etkili oluyor.

Bu gelişmeler küresel piyasalarda temkinli ve negatif bir görünümün öne çıkmasına neden olurken, yatırımcıların risk iştahı da baskı altında kalıyor.

TÜRKİYE'DE GÖZLER BÜYÜME VERİSİNDE

Yurt içinde piyasaların odağında büyüme verileri bulunuyor. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,80 büyümesini bekliyor.

Ekonomistlerin 2026 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3 seviyesinde bulunuyor.

VADE SONU OYNAKLIĞI ARTIRABİLİR

Analistler, bugün endeks ve pay vadeli kontratlarda vade sonu olduğunu hatırlattı. Pozisyon taşıma ve kapatma işlemlerinin piyasalardaki oynaklığı artırabileceği uyarısında bulunuldu.

Bugün yurt içinde büyüme verileri takip edilirken, yurt dışında Almanya'da enflasyon ve ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi izlenecek.