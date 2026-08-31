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Kaynak: AA

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle olumsuz ilerliyor.

Yeni haftada yatırımcıların odağında, Warsh'un cuma günkü açıklamalarının yanı sıra Orta Doğu'da artan gerilimler yer alıyor. Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda Warsh, enflasyonun hedeflenen seviyeye gerilememesi durumunda para politikasında ilave adımlara ihtiyaç duyulabileceği mesajını verdi.

İş gücü piyasalarının genel olarak tam istihdamla uyumlu olduğuna inandığını ancak fiyat istikrarı hedefinde rakamların endişe verici olduğunu dile getiren Warsh, Fed'in mevcut temel odağının fiyatlar olması gerektiğini ifade etti.

Fed Başkanı Warsh, "Temel enflasyonun açık bir şekilde ve yeterli hızla hedefimize doğru ilerlediğinden emin olmalıyız. Aksi halde yapacak işimiz var." dedi.

Warsh'un enflasyonla mücadele konusundaki kararlılığı vurgulamasıyla, para piyasasındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül ayında faiz artırımına gitme olasılığı yüzde 60'a yükseldi. Bu durum piyasalardaki risk iştahını kaparttı.

Warsh'un açıklamalarının ardından cuma günü 12 baz puan artarak yüzde 4,36'ya çıkan ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 4,33 seviyesinde dengelenirken, cuma günü 5 baz puan artarak yüzde 4,73'e çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftada yüzde 4,71 seviyesinde kaydediyor.

İran basını da ABD'nin Lark Adası'na düzenlediği ve sivillerin de hayatını kaybettiği saldırının ardından bölgedeki hedeflere füzelerin ateşlendiğini açıkladı. Bölgede petrol arzının daha fazla sekteye uğrayacağına yönelik öngörülerle aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5,6 artışla 90,95 dolara kadar çıktı.

Fed Başkanı Warsh'un açıklamalarıyla cuma günü yüzde 3,2 azalarak 4 bin 455 dolara gerileyen altının onsu yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 4 bin 420 dolarda işlem aldı.

Cuma günü 99,7 seviyesine kadar çıkarak 14 Ağustos'tan bu yana en yüksek seviyeyi gören dolar endeksi, yeni işlem gününde yüzde 0,1 azalışla 99,6'ya düştü.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

New York borsası, Fed Başkanı Kevin Warsh'un enflasyonda anlamlı bir iyileşme görülmediğine işaret etmesi sonrasında cuma gününü düşüşle bitirmişti.

Makroekonomik veri tarafında ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta yukarı yönlü revize edilerek 51,7 olmuştu.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi yüzde 0,02, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,52 değer kaybı yaşadı.

ASYA BORSALARI NEGATİF SEYREDİYOR

Söz konusu gelişmelerle, Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor. Çin'de açıklanan makroekonomik veriler ülkede ekonomik aktiviteye yönelik sıkıntıların devam ettiğini ortaya koydu.

Çin'de ağustos ayına ilişkin imalat sanayi PMI'nın 49,2’den 49,8’e yükselmesine karşın 50 seviyesinin altında kalması ülkede imalat sanayinin daraldığına işaret ediyor.

Japonya'da ise temmuz ayına ilişkin imalat sanayi PMI aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 4,1 artarak beklentilerin altında gerçekleşmesine karşın haziran ayına göre hızlandı.