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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,12 yükselişle 17.162 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,33 düşüşle 17.141 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarının bir bölümünü telafi ederek 17.157 puana çıktı.

GÖZLER FED’İN FAİZ KARARINDA

Küresel piyasalarda tahvil piyasasındaki satış baskısının hafiflemesi ve petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmesiyle risk iştahında ılımlı toparlanma görüldü.

Piyasalarda bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) açıklayacağı faiz kararı yakından takip edilecek. Fed Başkanı Kevin Warsh’ın kararın ardından düzenleyeceği basın toplantısı da yatırımcıların gündeminde bulunuyor.

Teknik açıdan endeks kontratında 17.300 ve 17.400 puan direnç, 17.000 ve 16.900 puan ise destek seviyesi olarak öne çıkıyor.