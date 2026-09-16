Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor?

Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor?

Altın fiyatı yeni haftaya ons başına 4.300 doların altında başlarken, Sprott Başkanı Ryan McIntyre uzun vadede mali risklerin değerli metale destek sağlayabileceğini söyledi. McIntyre, yatırımcıların kısa vadeli faiz beklentileri yerine mali görünüme odaklanması gerektiğini belirtti.

Utku Beycan Utku Beycan
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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 1

Altın piyasasında yeni haftanın başlangıcında aşağı yönlü hareket öne çıktı. Ons altın 4.300 dolar seviyesinin altına gerilerken, piyasaların Federal Rezerv'in bu haftaki faiz kararına odaklandığı dönemde değerli metalin kısa vadeli görünümü de tartışma konusu oldu.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 2

Kanada merkezli dev şirket Sprott Inc. Başkanı Ryan McIntyre ise altın için asıl belirleyici unsurun tek bir faiz kararı olmadığını düşünüyor.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 3

McIntyre, artan kamu borçları ve mali istikrara ilişkin endişelerin değerli metalin uzun vadeli konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 4

McIntyre'a göre altın bu yıl güçlü bir performans ortaya koymasına rağmen özellikle ABD'deki kurumsal yatırımcıların portföylerinde değerli metalin payı hâlâ sınırlı.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 5

McIntyre, jeopolitik gelişmeler ve mali belirsizliklerin arttığı bir ortamda altının gösterdiği performansın yatırımcıların portföy çeşitlendirmesine ilişkin değerlendirmelerini değiştirebileceğini belirtti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 6

McIntyre, yatırım talebindeki daha büyük artışın finansal risklerin yeniden değerlendirilmesiyle ortaya çıkabileceğini söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 7

McIntyre, Bu değişimin yükselen tahvil getirileri veya hisse senedi piyasalarında yaşanabilecek bir zayıflıkla tetiklenebileceğini kaydetti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 8

Uzun vadeli getiriler yükselmesine rağmen yatırımcıların portföylerindeki değerlemeleri yeniden ele almak konusunda beklenenden daha isteksiz davrandığını dile getirdi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 9

McIntyre'ın altına yönelik olumlu değerlendirmesinin temelinde ABD'nin mali durumuna ilişkin kaygılar bulunuyor.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 10

Kamu borcundaki artışın yanı sıra ekonomik büyüme ile devletin faiz ödemeleri arasındaki dengenin yakından takip edilmesi gerektiğini belirten McIntyre, faiz giderlerinin nominal ekonomik büyümeyi aşmasının önemli bir sorun yaratacağını savundu.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 11

Nominal ekonomik büyümenin yaklaşık yüzde 4 seviyesinde bulunduğunu belirten McIntyre, normalleşmiş kamu faiz maliyetlerinin bu seviyeye tehlikeli biçimde yaklaştığını söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 12

Tahvil piyasasının da politika yapıcıların uzun vadeli faizler üzerindeki etkisinin bir bölümünü kaybettiğine ilişkin sinyaller verdiğini ifade etti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 13

McIntyre, hükümetin bütçe açığına ilişkin harcamaları yeniden yapılandırmaması halinde mali görünümdeki istikrarsızlığın sürebileceğini söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 14

Bununla birlikte, kapsamlı bir mali sıkılaştırmanın ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekerek politika yapıcıların daha karmaşık bir tercihle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 15

Bu koşullarda yüksek faizlerin altın üzerindeki geleneksel baskısının da önemini yitirebileceğini ifade eden McIntyre, mali risklerin büyümesiyle birlikte faiz oranlarının altın üzerindeki etkisinin daha az belirleyici hale geleceğini söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 16

McIntyre, "ABD çok büyük olduğu için, insanların buna karşı koyabileceği tek doğal çıkış yolu altın. Serbest bırakma vanasının altın olduğunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Başka bir eşdeğeri yok" ifadelerini kullandı.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 17

Mali risklerdeki artışın zamanla yatırımcıların altına olan ilgisini daha yüksek seviyelere taşıyabileceğini öngören McIntyre, altın destekli borsa yatırım fonlarında (ETF) rekor düzeyde varlık görülebileceğini söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 18

McIntyre, mali koşulların "şüphesiz daha riskli hale geldiğini" belirtti. Bu risklerin yalnızca ABD ile sınırlı olmadığını da vurgulayan McIntyre, dünyanın önde gelen ekonomilerinde ve para birimlerinde görülen mali sorunların altının konumunu güçlendirdiğini ifade etti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 19

Devlet yükümlülüğü niteliğinde olmayan altının bu nedenle yatırımcılar açısından farklı bir seçenek sunduğunu belirtti. McIntyre, "Altının bir nevi tahliye vanası haline gelmesinin nedeni tam olarak bu, çünkü gerçekten başka bir alternatifi yok" dedi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 20

Altının uzun vadeli görünümünü olumlu değerlendiren McIntyre, kısa vadede ise Federal Rezerv'in para politikası kararının piyasalar üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 21

Piyasanın faiz artırımını büyük ölçüde fiyatladığını belirten McIntyre, buna karşın kararın yatırımcı beklentilerinden daha çekişmeli geçebileceğini ifade etti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 22

Fed'in bir yandan devam eden enflasyon baskısını, diğer yandan daha yüksek borçlanma maliyetlerinin yaratacağı finansal sonuçlarla dengelemesi gerektiğini söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 23

Bununla birlikte McIntyre, olası bir faiz artışının altının genel yönünü kalıcı biçimde değiştirmesini beklemiyor. Sıkı para politikasının önemli ölçüde fiyatlara dahil edildiğini belirten McIntyre, yaşanabilecek düşüşün kısa süreli kalabileceğini savundu.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 24

"Faiz oranlarını yükseltirlerse altının düşeceğini düşünüyor muyum? Pek sayılmaz. Düşse bile, bu sadece bir günlüğüne olabilir. Faiz oranlarını yükseltmezlerse, altın muhtemelen yükselecektir."

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 25

McIntyre, yatırımcıların aylık faiz kararlarına ilişkin beklentilerden ziyade ABD'nin giderek kötüleşen mali görünümüne yoğunlaşması gerektiğini söyledi.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 26

"Gözüm ufukta. Altınla ilgili daha büyük resim çok daha net. Uzun vadeli bakış açısı, kısa vadeli bakış açısından çok daha açık" diyen McIntyre, izlenen mali yolun olumlu olmadığını ve koşulların daha da kötüleşebileceğini belirtti.

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Sprott, altının seyrini açıkladı: Sona mı geldi, yeni mi başlıyor? - Resim: 27

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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