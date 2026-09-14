Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat haftaya yüzde 0,06 yükselişle 17.850,00 puandan başladı.
ENDEKS KONTRATI YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ
Cuma günü alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,97 artışla 17.839,00 puandan tamamladı.
Endeks kontratı akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.864,00 puandan işlem gördü.
Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,06 artarak 17.850,00 puandan işlem görüyor.
KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK GÖRÜNÜM
Küresel piyasaların, yapay zeka şirketlerinin teknoloji geliştirme hızını yavaşlatacağına ilişkin endişeler ve artan jeopolitik riskler nedeniyle karışık seyrettiği belirtiliyor.
PİYASALARIN GÖZÜ LAGARDE’IN AÇIKLAMALARINDA
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.
VİOP’TA KRİTİK SEVİYELER
Teknik açıdan endeks kontratında 18.000 ve 18.100 puan direnç, 17.700 ve 17.600 puan destek konumunda bulunuyor.