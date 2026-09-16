Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu

Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in gelecek ay Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.

Kaynak: AA
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Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu - Resim: 1

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi için Arjantin'den özel bir veda hazırlığı geldi.

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Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu - Resim: 2

Yıldız futbolcu, Benin karşısında son kez milli formayı giyecek.

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Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu - Resim: 3

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires’te oynanacak Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Messi'yi de davet etti.

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Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu - Resim: 4

AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek, "Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

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Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu - Resim: 5

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli arada Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçı yapacak.

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Lionel Messi'nin son maçı belli oldu: Bir devrin sonu - Resim: 6

Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

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