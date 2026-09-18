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Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek NTV'de gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Şimşek'in yatırım fonlarına dair yaşanan son detaylara ne yanıt vereceği merak ediliyor.

Şimşek, alınan tedbirlerin yeterliliğine dair, "Piyasalarda dün itibarıyla yaşananlar sınırlı sayıda fonlardaki likitide problemiydi, bir kriz değildi. Borsa'da genele yayılmış yapısal bir sorun yok. Alınan tedbirler yeterli Bir daha bölye bir oynaklığın yaşanma riski çok düşük" dedi.

SPK'nın son açıklamaları sonrası sistamik bir riskin olmadığının altını çizen Şimşek, "SPK detaylı süreci açıkladı, sistemik bir risk yok, serbest fon alanını çok katı kurallarına bağlayan bir fon rehberi Ağustos ayında açıklandı. Teminat yapısı bundan sonra güçlendirildi. Kaygıları gidirecek adımları daha önce attık" ifadelerini kullandı.

Sürecin Borsa'ya yansımasına dair ise Şimşek, "Süreç borsayı baskı altına almayacak. Genele yayılma riski ortadan kalktı. Sorunlı alanı karantinaya aldık" dedi.

Emlak Katılım'ın Katılımevim ve Birevim hamlesine dair ise Şimşek, "Emlak Katılım bir süreç başlattı, oradaki yatırımcıları korumaya yönelik. SPK, BDDK onay sürecine bakacaktır." şeklinde konuştu.

İlave adım mesajı da veren Şimşek, "Serbest fon alanını katı kurallara tutuyoruz, ancak ilave adım atmak gerekiyorsa BDDK gerekli adımı atacaktır" ifadelerine yer verdi.

Şimşek, piyasaya güvenin devam ediğini ifaderek, "Dün düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. BDDK, Merkez Bankası ve SPK'nın attığı adımlarla biz düne baktığımız zaman şunu görüyoruz; piyasada güven devam ediyor. Piyasanın yüzde 90'nında sorun yoktu" dedi.

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