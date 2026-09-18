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Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından JPMorgan, İran savaşının altı ayı geride bırakmasıyla birlikte küresel petrol piyasasındaki belirsizliklerin ve risklerin arttığını ilan etti. Savaş öncesinde 70 dolar seviyelerinde seyreden Brent petrolün varil fiyatı, işlemlerin sürdüğü saatlerde 103,66 dolar seviyesine yükseldi.

İSTENMEYEN ÜÇ EKONOMİK EŞİK AŞILDI

JPMorgan analistleri, eylül ayı için petrolün adil değerini varil başına yaklaşık 90 dolar olarak hesaplamasına karşın, mevcut fiyatların 106 dolar seviyelerinde seyretmesini ilave arz kaybı riskinin piyasalar tarafından fiyatlanmasına bağladı.

Analistlere göre ABD yönetiminin karşı durmaya çalıştığı üç kritik ekonomik eşik resmen aşıldı. Bu risk unsurları şöyle sıralandı:

Petrol fiyatlarının 100 doların üzerine çıkması

Benzin fiyatlarının galon başına 5 dolara yaklaşması

Tahvil faizlerinin hızlı yükselişi

ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRILAR KAYGIYI ARTIRDI

Suudi Arabistan’ın Doğu-Batı petrol boru hattı da dahil olmak üzere kritik enerji altyapılarına düzenlenen son saldırıların arz tarafındaki daralma endişelerini tırmandırdığı ifade edildi. Savaş sürecinde küresel petrol stoklarındaki tampon rezervlerin azaldığı ancak mevcut stok seviyesinin şimdilik fiyatlardaki aşırı yükselişi sınırlayabilecek güçte olduğu kaydedildi.

İŞTE BANKANIN PETROL FİYAT TAHMİNLERİ

Banka, 2026’nın dördüncü çeyreği için Brent petrol tahminini 80 dolar, aralık ayı için ise 78 dolar olarak koruduğunu belirtti. Ancak JPMorgan analistleri; Orta Doğu’dan petrol akışının mevcut kısıtlı seviyelerde devam etmesi halinde dördüncü çeyrek tahmininin 87 doların, aralık ayı tahmininin ise 86 doların üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.