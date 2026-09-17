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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 1,01 düşüşle 15.719,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 7,36 azalışla 15.880,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 15.760,00 puandan işlem gördü.

VİOP’TA DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Ekim vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 1,01 gerileyerek 15.719,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yön belirleyici olmaya devam ederken, bankanın faiz artırımının ardından New York borsasında dün etkili olan satış baskısı bugün özellikle vadeli piyasalarda yerini daha iyimser bir görünüme bıraktı.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNİ TAKİP EDECEK

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise başta Euro Bölgesi enflasyonu ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceği kaydedildi.

VİOP’TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 30 endeks kontratında 15.600 ve 15.500 puanın destek, 15.900 ve 16.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.