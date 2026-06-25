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Venezuela’da 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma neden olurken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Üşümezsoy, depremlerin oluşum mekanizmasının 1999 Marmara Depremi ile benzer özellikler taşıdığına işaret etti.

“BİR FAY DİĞER FAYI TETİKLEDİ”

AHaber canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgede meydana gelen iki büyük depremin birbirini tetiklediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu depremi anlamak için 1999 depremlerini düşünmemiz gerekiyor. Düzce'den sonra 7,5'lik 17 Ağustos depremi yaşandı bizde. 6 Şubat depremlerinde de 3-4 tane birbiri ardına depremler olmuştu.”

Üşümezsoy, Venezuela kıyılarındaki tektonik hareketlerin Karayip Denizi ile Güney Amerika kıtası arasındaki fay sisteminden kaynaklandığını ifade etti.

MARMARA DEPREMİ BENZERLİĞİ

Bölgedeki fay hattının uzun ve doğrusal yapısına dikkat çeken Üşümezsoy, stresin zaman içinde birikerek büyük kırılmalara yol açtığını söyledi.

“Neden oluyor bu? Arap plakası Anadolu ile çarpıştığı için 6 Şubat depremi olmuştu. Burada neden olduğu ise burası Venezuela kıyısı… Dümdüz bir cetvel gibi şerit boyunca güney Amerika batıya doğru hareket ediyor. Karayip Denizi de Atlantik Denizi'ne doğru hareket ediyor.”

Üşümezsoy, bu hareketlerin faylar arasında zincirleme etkileşim yarattığını belirterek ilk depremin ardından daha büyük bir kırılmanın meydana geldiğini vurguladı.

“ÖNCE 7,2 SONRA 7,5’LİK KIRILMA YAŞANDI”

Depremlerin sıralı şekilde gerçekleşmesini değerlendiren Üşümezsoy, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlam faylar uzun süre direnç gösterebiliyor. Burada stres birikiyor birikiyor ve patlıyor. Kuvvetli bir pay önce 7,2 deprem oluyor. Onun hareketi sonucu da 7,5 şiddetinde deprem oluyor.”

Üşümezsoy ayrıca Türkiye’de Erzincan’dan Tokat’a uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın geçmişte benzer kırılmalara sahne olduğuna dikkat çekerek, uzun fay sistemlerinde zincirleme deprem riskinin bilimsel olarak bilinen bir gerçek olduğunu söyledi.