ABD'li dev banka JP Morgan Türkiye'deki seçim tarihini açıkladı: Özgür Özel ayrıntısı

JPMorgan, özellikle güçlü dolar ortamında beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon verisinin, Türk Lirası'nda enflasyonun altında kalacak şekilde bir miktar daha hızlı nominal değer kaybını destekleyebileceğini ifade etti. Bunun amacının ise TL'deki reel getiri çıpasını korumak ve yeniden dolarizasyon baskısı oluşmasının önüne geçmek olduğu kaydedildi.