Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda

TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda

Trafikteki milyonlarca sürücüyü çok yakından ilgilendiren ve periyodik araç muayenesinin en kritik tamamlayıcı unsuru olan egzoz gazı emisyon ölçümü için TÜVTÜRK’ten hayati bir hatırlatma çağrısı geldi. Süresi dolan araçların trafiğe çevre zararı vermemesi adına denetimler sıkılaştırılıyor.

Kaynak: İHA
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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 1

Türkiye genelindeki tüm muayene istasyonlarında yetkili standartlara uygun olarak egzoz gazı emisyon ölçüm hizmeti veren TÜVTÜRK, hava kalitesinin korunması ve çevresel etkilerin azaltılması adına araç sahiplerine ölçümlerini zamanında yaptırmaları için acil çağrıda bulundu.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 2

İlgili yönetmelik kapsamında binek ve ticari araçlar için süreler kuruşu kuruşuna hesaplanırken, bazı araç grupları ise bu zorunluluktan tamamen muaf tutuldu.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 3

O Araçlar Tamamen Muaf Tutuldu: İşte Egzoz Testine Girmeyecek Liste

Bakanlığın belirlediği Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, trafikte yer alan tüm motorlu taşıtlar konulmadı.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 4

TÜVTÜRK'ün hatırlattığı yasal mevzuata göre; motosikletler, traktörler, tamamen elektrikli araçlar ve hybrid (hibrit) araçlar egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırma zorunluluğunun tamamen dışında bırakıldı.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 5

Bu araçların dışındaki tüm binek ve ticari otomobillerin ise yasal süreleri içinde istasyonlara başvurması şart koşuldu.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 6

Binek Araçlara 2 Yılda Bir, Ticari Araçlara Her Yıl Zorunlu

Yasal yükümlülüklerin sınırları kuruşu kuruşuna çizildi. Mevzuata göre, hususi binek araç sahipleri araçları sıfır kilometre alındıktan sonraki ilk üç yaşını doldurana kadar muaf tutulurken,

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 7

3 yaş bitiminden itibaren her iki yılda bir düzenli olarak emisyon ölçümü yaptırmak zorunda.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 8

Yollarda çok daha fazla kilometre yapan ve yıpranan ticari araçlar için ise çember çok daha dar: Ticari araçların ilk bir yılın (1 yaş) tamamlanmasının hemen ardından her yıl düzenli olarak bu ölçümü tekrarlaması yasal bir zorunluluk olarak sürücülerin önüne koyuldu.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 9

Sadece Çevre Değil, Motor Arızasını da Erken Aşamada Deşifre Ediyor

TÜVTÜRK yetkilileri, egzoz emisyon ölçümünün sadece bir makbuz veya yasal zorunluluk olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekti.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 10

Düzenli olarak yapılan ölçümler; aracın motorunda, yakıt sisteminde ve egzoz donanımında zamanla oluşabilecek büyük ve masraflı arızaların, bakım ihtiyaçlarının çok erken bir aşamada tespit edilmesini sağlıyor.

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TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda - Resim: 11

Böylece araç performansının düşmesi engellenirken, yakıt tüketiminin optimize edilmesine ve trafikte çok daha güvenli, çevreye duyarlı bir sürüş ortamının oluşmasına doğrudan katkı sunuluyor.

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