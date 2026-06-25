TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: O araçlar hariç herkes yaptırmak zorunda

Yollarda çok daha fazla kilometre yapan ve yıpranan ticari araçlar için ise çember çok daha dar: Ticari araçların ilk bir yılın (1 yaş) tamamlanmasının hemen ardından her yıl düzenli olarak bu ölçümü tekrarlaması yasal bir zorunluluk olarak sürücülerin önüne koyuldu.