Atilla Yeşilada: Alanların elinde kaldı devri tamamen bitti

Ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon kıskacının hem küresel piyasaları hem de yerli yatırımcıyı zorladığı bir dönemde, ekonomist Atilla Yeşilada’dan çok konuşulacak tahminler geldi. Katıldığı YouTube yayınında makro dengeleri altüst edecek verileri paylaşan Yeşilada, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’nin lehine devasa bir kapı açtığını vurguladı. Petrolün 110 dolarlardan gerilemesiyle Türkiye’nin maliyet yapısının aniden iyileştiğini belirten Yeşilada, yıl sonu enflasyon beklentisini de radikal bir kararla yüzde 25’e revize ettiğini açıkladı.