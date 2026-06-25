Ekonomik belirsizliklerin ve enflasyon kıskacının hem küresel piyasaları hem de yerli yatırımcıyı zorladığı bir dönemde, ekonomist Atilla Yeşilada’dan çok konuşulacak tahminler geldi. Katıldığı YouTube yayınında makro dengeleri altüst edecek verileri paylaşan Yeşilada, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye’nin lehine devasa bir kapı açtığını vurguladı. Petrolün 110 dolarlardan gerilemesiyle Türkiye’nin maliyet yapısının aniden iyileştiğini belirten Yeşilada, yıl sonu enflasyon beklentisini de radikal bir kararla yüzde 25’e revize ettiğini açıkladı.
Atilla Yeşilada: Alanların elinde kaldı devri tamamen bitti
Finans dünyasının usta ismi Atilla Yeşilada, katıldığı programda küresel piyasalardan Borsa İstanbul'a, altından gümüşe kadar ezberleri darmadağın eden çok kritik açıklamalarda bulundu. Bir yatırım aracı için 'modası tamamen bitti, alanların elinde kaldı' dedi. İşte detaylar..Züleyha Öncü
"Altının Modası Geçti, 90 Doların Üstünde Gümüş Alanlar Cahildi"
Geleneksel yatırım araçlarına yönelik çok sert eleştirilerde bulunan Atilla Yeşilada, emtia piyasalarındaki köpüğün uçtuğunu ilan etti. Altın ve gümüş yatırımcılarını uyararak çarpıcı alıntılar veren Yeşilada, şunları söyledi:
"Altında artık hiçbir şey olmaz. Altının bunlarla alakası kalmadı. Modalar var, piyasa modalara yatırım yapıyor. Altının modası geçti, o fiyatlamadaki köpük çıktı. Altın 4.000 dolara doğru gerilediğinde Çin Merkez Bankası gelip topluyor, dar bir bantta sıkıştı. Ne dünyada ne Türkiye'de altının bundan sonra birkaç yıl para kazandıracağını zannetmiyorum.
90 doların üzerinde gümüş alanların elinde kaldı. Altın alanlara kızmıyorum ama gümüşü bir finansal meta olarak görüp yatırım yapanlara kızıyorum.
Yani onlar cahildi. Gümüşün oralara gelmesi için hiçbir sebep yok, merkez bankaları almıyor, alıcı yok. Gümüş iyice bitti orada, orada dip yok."
'Allah Türk'ü Şanslı Yaratmış: Sonbaharda Borsa 17.000 - 18.000 Olur'
Türkiye ekonomisi için yepyeni ve çok karlı bir dönemin başladığını savunan Yeşilada, dış politikadaki gelişmelerin ve ticaret koridorlarının Türkiye üzerinden akacak olmasının borsayı uçuracağını iddia etti. Borsa İstanbul için tarihi bir hedef veren ünlü ekonomist, şu ifadeleri kullandı:
"Yepyeni bir Türkiye hikayesi var. Cari açık sorun olmaktan çıktı. Merkez Bankası istediği kadar güçlü TL politikasına devam edebilir. Enflasyon beklentilerimi tamamen değiştirdim, artık sene sonunda 25 bekliyorum. Türkiye bu savaştan son derece karlı çıktı. Bölgedeki iki rakibimiz İran ve İsrail birbirini yemeye devam edecek.
Bizle uğraşacak vakitleri olmayacak. Ekonomideki bu değişim kendi dinamiklerimizden kaynaklanmayan ama Allah şanslı yaratmış Türk'ü... Tek şeyimiz o zaten. Kuyruklu yıldız gelmiş gibi oldu, şurup gibi geldi. Ben sene sonu gelmeden, hatta belki sonbaharda 17.000 - 18.000 bekliyorum BIST endeksini. Fon yöneticisi olsam düştüğünde borsayı alırım."
Konut Alanlar Seçimi Bekliyor, Otomobil Fakirin Konutuydu O da Bitti!
Hane halkının hâlâ yüksek oranda gayrimenkul ve konut yatırımı tercih etmesini "geriye dönük beklentiler" olarak yorumlayan Yeşilada, bu kıştan sonra konutta da yaprağın kımıldamayacağını belirtti. Yeşilada, "Türkiye'de arsayı al bu sene para yapmazsa gelecek sene yapar anlayışı var. Konut alanların kafasındaki en büyük güvence 'seçimden önce yine nassa döneceğiz, faiz inecek' düşüncesi. Ama bu kışta artık prim yapmazsa konut, bence insanlar vazgeçecek.
Otomobil zaten fakirin konutuydu, o yüzden alınıp satılıyordu. Artık hiçbir cazibesi kalmadı, çünkü dünyada çok ciddi bir arz fazlası var ve büyük şirketler dev kampanyalar düzenliyor. İnsanların 'uğraşma altınla, Bitcoin'le git mevduata yatır keyfine bak' diyecekleri bir dönem geliyor" dedi.
Milyon Dolarları Olanlara Özel: "Private Banking'e Gidin"
Portföyünü çeşitlendirmek ve parasını enflasyona karşı korumak isteyenlere Eurobond tavsiyesinde bulunan Atilla Yeşilada, büyük parası olan zengin azınlığa ise bankaların gizli kulislerindeki fırsatları işaret etti: "Eurobondları hep ihmal ediyoruz. Benim söylediklerim gerçek olursa sene sonuna doğru not artırımları gelir, risk primimiz (CDS) 150 baz puana kadar gider. Döviz yatırımı yapmak isteyen oturup mevduata razı olmasın, git Eurobond al.
Veyahut da daha da güzel; çok zenginsen Eurobondlardan repo yapıp daha yüksek faiz al. Büyük paranız varsa, yani milyon dolarlarınız varsa gidin özel bankacılıktan (Private Banking) Eurobond'un da üstünde getiri elde etmeye çalışın."
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