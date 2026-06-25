Dışişleri Bakanlığı, Güney Amerika ülkesi Venezuela'da ardı ardına yaşanan iki büyük deprem sebebiyle yazılı bir açıklama yayımladı. Sarsıntıların neden olduğu can kayıpları ve meydana gelen ağır maddi hasardan ötürü derin bir üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, dost Venezuela halkının acısı paylaşıldı. Türkiye'nin, afet sonrasındaki zorlu süreçte dayanışma ruhuyla hareket edeceğine dikkat çekilen açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine ve tüm ülkeye başsağlığı dilekleri iletilirken, yaralanan vatandaşlar için de acil şifalar temennisinde bulunuldu.

KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ TÜRK VATANDAŞLARININ DURUMUNU TAKİP EDİYOR

Afet bölgesindeki Türk vatandaşlarının güvenliğine ilişkin de bilgilerin yer aldığı açıklamada, Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinin teyakkuzda olduğu aktarıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlarla kesintisiz bir iletişim kurulduğu ve durumlarının anlık olarak çok yakından takip edildiği vurgulandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası yardım vizyonuna da dikkat çekilen açıklamada, "Türkiye, bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır" ifadesiyle Ankara'nın ihtiyaç duyulması halinde her türlü lojistik ve insani desteği sağlamaya kararlı olduğu açıkça ifade edildi.