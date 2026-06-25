Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Osman Bektaş, "Venezuela'daki 7,2 ve 7,5 şiddetindeki depremler Japonya'daki 6,9 büyüklüğündeki depremi mi tetikledi?" sorusuna yanıt verdi. Venezuela depreminden yayılan sismik dalgaların fayları tetikleyebileceğini söyleyen Bektaş, "Ancak bunu kanıtlayan bir veri yok" dedi.

Bektaş'ın açıklamaları şöyle:

Mevcut verilere göre Japonya'nın kuzeydoğusunda (Iwate açıkları) meydana gelen M6.9 depremi, Venezuela'daki M7.2 ve M7.5 deprem çiftinden yaklaşık 25 dakika sonra gerçekleşti

Venezuela depreminden yayılan sismik dalgaların fayları geçici olarak etkilemiş olması teorik olarak mümkündür.

Ancak Japonya depreminin doğrudan Venezuela tarafından tetiklendiğini söylemek için herhangi bir kanıt bulunmamaktadır.

Şimdilik en olası açıklama, iki depremin farklı levha sınırlarında bağımsız olarak meydana gelmiş olmasıdır.