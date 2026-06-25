ABD-İran arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlemesinin yarattığı yükseliş beklentisinin aksine piyasalarda çöküş yaşanıyor
Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü
Yatırımcılar tarafından 'Güvenli liman' olarak adlandırılan altında sert düşüş yaşandı. Piyasa analistlerinin görüşlerinin aksine düşüşe geçen altın, 6 bin liranın altına indi.Yunus Arıkan
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Altın fiyatları 6 bin liranın altına indi.
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İşte 25 Haziran Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları:
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GRAM ALTIN 5.965,25 (Alış) - 5.966,08 (Satış)
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ÇEYREK ALTIN: 9.544,39 (Alış) - 9.754,55 (Satış)
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YARIM ALTIN: 19.028,76 (Alış) - 19.508,41 (Satış)
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TAM ALTIN: 39.223,00 (Alış) - 39.605,00 (Satış9
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