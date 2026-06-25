Yeniçağ Gazetesi
25 Haziran 2026 Perşembe
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Anasayfa Gündem Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü

Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü

Yatırımcılar tarafından 'Güvenli liman' olarak adlandırılan altında sert düşüş yaşandı. Piyasa analistlerinin görüşlerinin aksine düşüşe geçen altın, 6 bin liranın altına indi.

Yunus Arıkan Yunus Arıkan
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Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü - Resim: 1

ABD-İran arasındaki müzakerelerin olumlu ilerlemesinin yarattığı yükseliş beklentisinin aksine piyasalarda çöküş yaşanıyor

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Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü - Resim: 2

Altın fiyatları 6 bin liranın altına indi.

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Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü - Resim: 3

İşte 25 Haziran Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları:

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Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü - Resim: 4

GRAM ALTIN 5.965,25 (Alış) - 5.966,08 (Satış)

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Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü - Resim: 5

ÇEYREK ALTIN: 9.544,39 (Alış) - 9.754,55 (Satış)

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Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü - Resim: 6

YARIM ALTIN: 19.028,76 (Alış) - 19.508,41 (Satış)

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Altın çakıldı: Gram altın 7 ay sonra 6 bin liranın altına düştü - Resim: 7

TAM ALTIN: 39.223,00 (Alış) - 39.605,00 (Satış9

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