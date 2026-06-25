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Kaynak: AA

Küresel ölçekte son 24 saat içerisinde ardı ardına şiddetli yer sarsıntıları kaydedildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezinin (USGS) paylaştığı anlık verilere göre, dünyanın farklı coğrafyalarında en yükseği 7,5 büyüklüğe ulaşan toplam 4 büyük deprem meydana geldi. Depremler özellikle Güney Amerika ve Asya'da panige yol açtı.

USGS tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, günün ilk hareketliliği Kuzey Amerika kıtasında yaşandı. ABD'nin California eyaletinde yer alan Redwood Valley bölgesinin 11 kilometre kuzeydoğusunda 5,6 büyüklüğünde bir deprem oluştu. Yetkililer, sarsıntının yerin 8,8 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini rapor etti.

VENEZUELA'DA 39 SANİYE ARAYLA İKİ ŞİDDETLİ SARSINTI

Günün en yıkıcı deprem haberi ise Güney Amerika ülkesi Venezuela'dan geldi. Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda, yerin 10 kilometre derinliğinde 7,5 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntıdan yalnızca 39 saniye sonra aynı eyaletin San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda, 21,9 kilometre derinlikte bu kez 7,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedildi.

Yıkıcı sarsıntıların ardından kameraların karşısına geçen Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde ilk belirlemelere göre 32 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 700'den fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Bölgede arama kurtarma çalışmaları hassasiyetle sürdürülüyor.

JAPONYA KIYILARINDA 6,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Japonya da son 24 saatteki sismik hareketlilikten nasibini aldı. Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında 6,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının denizin 51,7 kilometre derinliğinde oluştuğu aktarıldı.

Büyük depremin ardından bölgede herhangi bir tsunami uyarısı yapılmadı. Japon yerel medyasında yer alan ilk haberlerde, sarsıntı nedeniyle kent genelinde 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı bilgisi paylaşıldı.