Restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerde yeni dönem 1 Temmuz'da başlıyor. Artık işletmeler sattıkları tüm ürünlerin bileşenlerini, içeriklerini ve kalori değerlerini menülerinde açıkça yer vermek zorunda.
Kafe ve restoranlarda yeni dönem: 1 Temmuz’dan itibaren menüler baştan sona değişiyor
Kafe, pastane ve restoranların menülerinde 1 Temmuz'dan itibaren yeni dönem başlıyor. Artık menülerde içerik ve kalori bilgisi zorunlu olacak.Kaynak: Haber Merkezi
KALORİ DEĞERLERİ DE YER ALACAK
Tarım ve Orman Bakanlığı, toplu tüketim yerlerinde tüketiciye sunulan gıdaların içeriğinde yer alan bileşenler ve enerji değerine ilişkin tüketiciye bilgilendirme yapılmasını zorunlu kılmıştı. Ulusal çapta zincir şeklinde hizmet veren işletmelerin 1 Temmuz’da uygulamaya başlaması gerekiyor.
Bilgilendirme, tüketici tarafından kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde; menüler, yazı tahtaları, broşür, karekod, dijital ekran ve benzeri araçlar vasıtasıyla yapılacak. Örneğin “Bir porsiyon et yemeği, 120 gram gram dana eti, soğan, domates, sivri biber, tereyağ, sarımsak, pul kırmızıbiber, karabiber, kekik ve tuz. 300 kalori” şeklinde hem yemekteki malzeme bilgisi hem de porsiyondaki toplam enerji bilgisi tüketiciye verilecek.
Alerjen, alkol ve domuz kaynaklı bileşene ilişkin bilgiler de kolayca görülebilecek, açıkça okunabilecek şekilde içindekiler listesinin geri kalan bölümünden açıkça ayıran bir yazı dizgisi vasıtasıyla (örneğin, punto, stil veya arka plan rengi aracılığıyla) vurgulanarak menülerde yer alacak.
KADEMELİ GEÇİŞ YAPILACAK
Düzenleme işletmelerin büyüklüklerine göre kademeli olarak yapılacak. Ulusal çapta hizmet veren toplu tüketim yerleri 1 Temmuz'a kadar, sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmeler 31 Aralık’a kadar, bunlar dışında kalan diğer tüm yerler içerik bildirimleri için 31 Aralık’a kadar, kalori bildirimleri için ise 31 Aralık 2027’ye kadar yeni kurallara uyum sağlamış olacak.