Kafe ve restoranlarda yeni dönem: 1 Temmuz’dan itibaren menüler baştan sona değişiyor

KADEMELİ GEÇİŞ YAPILACAK

Düzenleme işletmelerin büyüklüklerine göre kademeli olarak yapılacak. Ulusal çapta hizmet veren toplu tüketim yerleri 1 Temmuz'a kadar, sadece bulunduğu ilde 3 ve üzeri şubesi bulunan işletmeler 31 Aralık’a kadar, bunlar dışında kalan diğer tüm yerler içerik bildirimleri için 31 Aralık’a kadar, kalori bildirimleri için ise 31 Aralık 2027’ye kadar yeni kurallara uyum sağlamış olacak.