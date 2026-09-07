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Yeni eğitim öğretim yılı; 1, 5 ve 9. sınıflar için düzenlenen uyum haftasıyla kapılarını açtı. Ancak okula başlama heyecanına, katlanarak artan harcama kalemleri ve bütçe yetersizliği gölge düşürdü. Kırtasiye, okul forması, ayakkabı, çanta, servis ve beslenme maliyetleri karşısında işçi aileleri zorlu bir dönem geçiriyor.

Evrensel Gazetesi'nin haberine göre veliler alışveriş listelerini kısıtlayarak, servisten vazgeçerek ve en ucuz ürünlere yönelerek maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

BAŞLANGIÇ HARCAMALARI EN AZ 5 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Okul alışverişine çıkan aileler, liste henüz tamamlanmadan binlerce liralık harcama yapmak durumunda kalıyor. DIGEL direnişçisi Nurdan, iki çocuğunun okula başlangıç masrafının en az 5 bin lirayı bulacağını söylerken, petrokimya sektöründe çalışan bir veli ise ayakkabı, defter ve kalem alışverişine başlamadan masraflarının 20 bin lirayı bulduğunu ifade etti.

Temel harcama kalemleri ve ortalama maliyetler şu şekilde özetleniyor:

KIRTASİYE HARCAMASI: Kısıtlı tutulan temel ihtiyaçlarda dahi 3 bin TL (Çanta ve suluk hariç).

OKUL KIYAFETİ / FORMA: Adet başına 800 TL ile 1.800 TL arası; lise ve ortaokul düzeyinde çocuk başına 4 bin 500 - 5 bin TL.

SERVİS ÜCRETLERİ: Yakın mesafe tek çocuk için aylık 6 bin TL, iki çocuk için ayda en az 10 bin TL.

YARDIMCI VE EK ÜRÜNLER: En ucuz okul çantası 700-800 TL, ortalama bir defter 200-300 TL.

DEVLET OKULLARINDA KAYIT VE TEMİZLİK MALZEMESİ TALEBİ

Ücretsiz olması gereken devlet okullarında velilerden talep edilen çeşitli ödemeler de bütçeyi zorlayan bir diğer etken olarak öne çıkıyor. Velilerin aktardığı verilere göre okullarda istenen ek ödemeler şöyle şekilleniyor:

Bir belediye işçisinin eşi olan Gurbet'in ise iki çocuğu okula başlayacak. Çocuklarından biri 1'inci sınıfa, diğeri devlet okulunun ana sınıfına gidecek.

İlkokula başlayan çocuğu için doğrudan “kayıt parası” istenmediğini ancak velilere temizlik malzemesi listesi verildiğini söyleyen Gurbet, malzeme almak istemeyenlerden en az 1500 lira ödeme istendiğini anlattı. Aile para vermek yerine malzemeleri kendisi almayı tercih etti ve yalnızca birkaç temizlik ürünü için 1300 lira ödedi.

Okul kıyafeti ise 1800 lira tuttu. Bu parayla iki tişört, bir pantolon ve bir şort aldılar. Çanta ve iki çocuk için ayakkabı alışverişi de eklendiğinde hesaplarındaki 6 bin liranın tamamı bitti. Üstelik defter, kalem ve diğer kırtasiye malzemeleri henüz alınmadı. Gurbet, marketlerde en ucuz okul çantasının 700-800 liradan, bir defterin ise 200-300 liradan başladığını söyledi.

DERSHANE FİYATLARI VE GÜNLÜK BESLENME ÇIKMAZI

LGS'ye hazırlanan 8'inci sınıf öğrencisi kızını tek başına büyüten DIGEL işçisi Nurcan, 100 bin liranın üzerindeki dershane ücretleri nedeniyle çocuğunu sınava evde hazırlamak zorunda kaldığını belirtti. Öte yandan okullarda ücretsiz yemek uygulamasının olmaması da günlük harcamaları artırıyor. Kantinlerde bir öğün tavuk pilavın 150 TL olduğu ortamda veliler, çocukların günlük beslenmesi için en az 100-200 TL bütçe ayırmak durumunda kaldıklarını ve yılda tek zamla bu masrafları karşılamanın imkansızlaştığını vurguluyor.