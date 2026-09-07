Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı

Aronya ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Betül Hale Bilyay, “Dondurma yerken aronya ile tanıştım. Daha sonra bu bitkiyi merak edip araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre süper bir meyve olan aronyanın Erzincan iklimine uygun olduğunu gördü. Önce bahçemize 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladık. Daha sonra bölge bölge artırarak 900 fidana ulaştık" dedi.