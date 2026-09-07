Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı

Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı

Kalp damar sağlığı ve bağışıklığı destekleyen süper meyve aronyanın hasadı Erzincan’da başladı. Genç üretici Betül, aromasıyla damaklarda iz bırakan meyveyi talepleri karşılamak için gece gündüz çalışarak Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiyor.

Kaynak: DHA
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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 1

Erzincan’da kadın girişimci Betül Hale Bilyay (20), dondurma yerken tanıştığı aronya bitkisinden etkilenerek üreticisi oldu.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 2

Hale Hanım Aronya Çiftliği’ni hayata geçiren Bilyay, anavatanı Kuzey Amerika olan aronya bitkisini Türkiye’nin dört bir yanına gönderiyor.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 3

Erzincan’da 2021 yılında babasıyla birlikte gittiği kafede aronyalı dondurma yiyen Betül Hale Bilyay, lezzetini beğendiği bitkiyi araştırmaya başladı.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 4

Süper meyve olarak bilinen ‘aronya’nın birçok hastalığa iyi geldiğini öğrenen Bilyay, 4 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladı.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 5

Babasının da destek verdiği Bilyay, 5 yılda bahçesini büyüterek fidan sayısını da 900’e çıkardı.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 6

Erzincan’a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Bahçeli köyde Hale Hanım Aronya Çiftliği’ni kuran Bilyay, 900 aronya bitkisinin gelişiminden hasadına kadar üretimin her aşamasıyla yakından ilgileniyor.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 7

Bilyay, şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği bilinen aronyayı talep üzerine Türkiye’nin dört bir yanına kargoyla ulaştırıyor.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 8

Aronya ile tanışmasının kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Betül Hale Bilyay, “Dondurma yerken aronya ile tanıştım. Daha sonra bu bitkiyi merak edip araştırmaya başladık. Yaptığımız araştırmalara göre süper bir meyve olan aronyanın Erzincan iklimine uygun olduğunu gördü. Önce bahçemize 100 fidan dikerek yetiştiriciliğe başladık. Daha sonra bölge bölge artırarak 900 fidana ulaştık" dedi.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 9

Aronyanın sağlık açısından çok önemli bir meyve olduğunu ifade eden Bilyay, “Süper meyve olarak bilinen aronya bitkisi yapılan araştırmalar sonucunda birçok hastalığa iyi geldiği bildiriliyor.

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Süper meyvede hasat zamanı:Kalbin dostu bağışıklık sisteminin kalkanı - Resim: 10

Başta şeker, diyabet, kolesterol, damar tıkanıklığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. İçindeki antioksidan değerinin en yüksek olduğu bitkilerden biridir" diye konuştu.

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