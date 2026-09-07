MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı yaşandı. 6 Eylül 2026 Pazar akşamı eleme adayı yarışmacılar, kazanmak için en başarılı tabakları hazırlamak üzere mücadele etti. Peki, MasterChef'te kim elendi? 6 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?
MasterChef’te eleme gecesi nefes kesti: Yarışmaya veda eden isim belli oldu
MasterChef Türkiye’de 6 Eylül gecesi eleme heyecanı yaşandı. Sekiz yarışmacının mücadele ettiği gecede heyecan bir an olsun azalmazken yarışmaya veda eden isim de belli oldu. İşte nefes kesen yarışmanın elenen ismi...Kaynak: Haber Merkezi
TV8 ekranlarında sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de haftanın eleme heyecanı yaşandı. Peki, MasterChef'te kim elendi? 6 Eylül 2026 MasterChef kim elendi, kim kazandı?
ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te pazartesi günü bireysel dokunulmazlığı kazanan Şükran, eleme potasına göndermek için Muhammed’i seçmişti. Böylece MasterChef Türkiye’de haftanın ilk eleme adayı Muhammed olmuştu.
Haftanın ikinci eleme adayı ise Koray olarak belirlenmişti.
İkinci dokunulmazlık oyunu ardından kırmızı takımdan Şükran ve Emre de eleme potasına dahil oldu.
Perşembe günü oynanan takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe, ilk eleme adayı olarak Şadi'yi seçti. Oylama sonucunda potaya giren diğer isim ise kaptan Cansu oldu.
Cuma günü oynanan son takım oyununun ardından eleme adayları Şiringül ve Nurten oldu.
YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?
Zorlu mücadelenin ardından 5 Eylül gecesi ana kadroya giren yarışmacı Tolgahan oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELENEN KİM OLDU?
8 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği gecede ikinci tura kalan ve Mehmet Şef'in tabağını hazırlayan Cansu, Şiringül, Emre ve Koray kıyasıya rekabet etti. Cansu'nun birinci, Şiringül'ün ise ikinci olduğu potadan çıkamayan ve yarışmaya veda eden isim ise Koray oldu.