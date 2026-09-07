MasterChef’te eleme gecesi nefes kesti: Yarışmaya veda eden isim belli oldu

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELENEN KİM OLDU?

8 yarışmacının kıyasıya mücadele ettiği gecede ikinci tura kalan ve Mehmet Şef'in tabağını hazırlayan Cansu, Şiringül, Emre ve Koray kıyasıya rekabet etti. Cansu'nun birinci, Şiringül'ün ise ikinci olduğu potadan çıkamayan ve yarışmaya veda eden isim ise Koray oldu.