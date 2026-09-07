Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

Uyum haftasıyla birlikte öğrenciler okul heyecanı yaşarken, aileler artan maliyetler karşısında çaresiz. Kitaptan kaleme, çantadan kıyafete kadar her şeyin fiyatının katlandığını belirten kırtasiyeciler de sinek avlıyor.

NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR!

Okul öncesi, ilkokul 1’inci sınıf ve ortaokul 5’inci sınıf öğrencilerine yönelik “Okula Uyum Haftası” bugün başlıyor. Diğer sınıflar ile liseler ise 14 Eylül Pazartesi günü açılacak. Okul dönemi başlarken veliler, kırtasiyeden kıyafetlere kadar her şeye gelen zamlar karşısında ne yapacağını şaşırırken, kırtasiyeciler ise fiyatlarda artışın katlandığını, bu nedenle kendilerinin sinek avladığını söyledi. Altındağ’ın “Kırtasiyeciler Mahallesi” olarak bilinen Ziraat Mahallesi’nde bir veli “Okul üniformasını geçen sene 6 bin liraya almıştık. Şimdi sadece iki tane pantolonu 6 bin liraya aldık. Durum iyi değil” dedi. Çanta 5 bin liraya doluyor.

İlkokula giden oğlu için kırtasiye alışverişine gelen bir kişi de yaptığı alışverişin 4 bin 500 lira olduğunu söyledi. Daha önce aldığı okul kıyafetlerinin de 4 bin 500- 5 bin lira civarında tuttuğunu aktaran veli, “Allah yardımcımız olsun, çanta da alacağım ama fiyatları 3 bin 500 civarında falan diyorlar” dedi. Bir kırtasiye esnafı ise, “Geçen seneki o yoğunluğu, kalabalığı şu an göremiyoruz. Okul çantasının içine koyacağınız kalem en aşağı 200 lira, bir kuru boya 150 lira, bir sulu boya 150 lira. Bunlar en alt limitler. Bunlar daha

da çıkabiliyor. Bugün bir çantanın dolma fi yatı aşağı yukarı 4- 5 bin lira” diye konuştu.

DÜKKANLAR KEPENK KAPATTI

Bir başka esnaf, “Geçen sene 10 bin liraya olan kitaplar bu sene abartısız söylüyorum 30 bin 40 bin lira bandına kadar yükseldi. Geçen yıl 300-400 liraya alınan çantalar bile bu yıl bin 500-2 bin lira civarında. Özel okul kıyafetleri ise en kötü 15-20 bin lira” dedi. Bir başka kırtasiyeci ise bu yıl işlerin iyi gitmediğini belirterek, “Sezonun ortasındayız ama bir kalabalık yok. Bize 3 harfli marketler de darbe indirdi.

Burası kırtasiyeci toptancılarının olduğu mahalle ancak şu anda çoğu dükkan boş. Kimse bir ürün falan alamıyor. Bizim mahallede kepenk kapatma aşırı derecede çoğaldı. Çünkü kimse iş yapamıyor” ifadelerini kullandı.