Ekonomi yönetiminin "soğuma" beklentilerine rağmen perakende ticarette hareketlilik tam gaz devam ediyor. TÜİK’in açıkladığı Mart ayı ticaret satış hacim endeksi verileri, tüketim alışkanlıklarındaki değişimi ve sektör bazlı daralmaları rakamlarla belgeledi.

PERAKENDE SATIŞLAR DURDURULAMIYOR: YÜZDE 21,2 ARTIŞ

Vatandaşın perakende alışverişe ilgisi yıllık bazda rekor seviyede seyretmeye devam ediyor. Verilere göre:

Perakende Ticaret: Mart ayında yıllık bazda yüzde 21,2 gibi yüksek bir oranda artış gösterdi.

Aylık bazda bakıldığında ise perakende ticaret hacmi, bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseldi. Bu durum, enflasyonist baskıya rağmen temel tüketim ve perakende harcamalarının canlılığını koruduğunu gösteriyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Ticaretin lokomotifi olan motorlu kara taşıtları tarafında ise tablo pek de iç açıcı değil. Artan kredi maliyetleri ve daralan bütçeler, araç satışlarını doğrudan vurdu:

Yıllık Kayıp: Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azaldı.

Aylık Düşüş: Sektördeki daralma aylık bazda da yüzde 2,9 olarak kayıtlara geçti.

TOPTAN TİCARETTE "EKSİ" SİNYALİ

Genel ticaret hacmi Mart ayında yıllık bazda toplamda yüzde 1,7 artsa da, toptan ticaret kanadındaki gerileme dikkat çekti. Toptan ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 3,5 azalış gösterdi. Uzmanlar, toptan ticaretteki bu düşüşün üretim ve tedarik zincirindeki yavaşlamanın bir habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.